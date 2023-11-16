بعد “إصابة 7 عسكريين” في غزة.. الأردن “يحقق وسيرد” و”ذخيرة” جديدة في مواجهة “العدوان”- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”:
أي تتبع لردود الفعل الأردنية الرسمية على حادثة إصابة 7 عسكريين أردنيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يظهر بصورة جلية بأن “مادة دسمة” وجديدة أضيفت لنقاشات ومساجلات الاشتباك الأردني الآن مع “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة.
عاد متحدث باسم القوات المسلحة الأردنية صباح الخميس للإعلان عن “تحقيق معمق” يجري الآن مع تحميل جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت رسميا بأن تحقيقا ستجريه المؤسسات السيادية المختصة لكنها أضافت بأن “الأردن ستكون لديه ردة فعل بعد التحقيق”.
عمّان- ١٥ تشرين ثاني،٢٠٢٣، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة إن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد… pic.twitter.com/x6YeurL1c3
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 15, 2023
التحقيق المقصود واستنادا إلى مصادر أردنية رسمية سيطال جزئية محددة على الأرجح: ما هي الظروف التي دفعت طائرة إسرائيلية مسلحة لإطلاق النار على “بوابة المستشفى الميداني” الأردني العسكري؟.
المحققون الأردنيون الآن يجرون تدقيقات مع قادة وكوادر المستشفى وغالبيتهم الساحقة من العسكريين التابعين للخدمات الطبية الأردنية الملكية.
وتلك التدقيقات تسأل عن مكان وقوع الهجوم الذي تسبب بإصابة 7 من الكادر الأردني بالرصاص بصورة مفصلة وعن حيثيات ما حصل.
الواضح أن الجهات الأردنية المختصة تريد إثبات أن العدوان الإسرائيلي حصل داخل حرم المستشفى الميداني الأردني ودون مبرر أو مسوغ وفيما كان الطاقم الأردني يقوم بعملية “إسعاف” لمواطنين وليس لمسلحين.
وأنه جزء موثق من جريمة حرب إسرائيلية جديدة تخص هذه المرة طاقما أردنيا يعمل في مؤسسة داخل غزة بموجب بروتوكول متفق عليه مع الإسرائيليين.
وهو نفسه بروتوكول ينسجم مع معايير “اتفاقية فيلادلفيا” الشهيرة للمعابر التي ترى الأوساط القانونية الأردنية أنها اتفاقية دولية ومخالفتها يمكن أن يوثق جريمة حرب.
سياسيا يمكن القول بوضوح إن الجانب الإسرائيلي “فقد القدرة على التمييز” أو أنه تقصد “قصف المستشفى الأردني” ردا على الموقف السياسي الأردني من العدوان برمته وهو ما ألمح له الناطق باسم الحكومة الوزير مهند مبيضين.
ثمة بتلك الحالة “ذخيرة” جديدة بيد الأردنيين تخصهم يمكن استخدامها في الأروقة الدولية بعد الآن ضمن مساجلات ومحاججات تكذيب الروايات الإسرائيلية وتفكيك سردية تل أبيب ضمن الجهد الأردني العلني الذي يرفع شعار “وقف العدوان أولا”.
لا يوجد مؤشرات على أن عمان بصدد “التساهل” في ملف ما جرى من عدوان مباشر على باحة المستشفى الميداني خصوصا وأن الطاقم الأردني اصلا لا يستقبل نازحين أساسا بموجب تعليمات عمان.
الجيش الإسرائيلي يكدب بغباء والدليل لما عرض دراجة نارية في مستشفى الرنتبسي وقال انها لاحد مهاجمي غلاف غزة وكان الجندي الاسراءلي يشير الى خزان الوقود ويقول انها بها اثر الرصاص كيف لم ينفجر الخزان و تحترق الدراجة وكانوا يعرضونها كاملة الا بثفب بخزانها
قرأت عبارة ”ذخيرة” جديدة في مواجهة “العدوان” في العنوان فاستبشرت خيرا، لكن ما إن قرأت المحتوى حتى خاب ظني !!
حبذا لخصت لنا حتى لا نتعب نفسنا أيضا!
هدا هو مصير المطبيعين الذين خانو اخواتهم في الذين..
في كل مرة تجد بعض التعليقات الفرصة مواتية للحديث بالسوء عن المطبعين كأن محور غير المطبعين قد رفع لواء الحرب ي الطريق إلى القدس ونصرة إخوانهم في الدين. رجاء توقفوا عن نكء الجراح. الأنظمة العربية كلها سواسية كأسنان المشط في خذلان إخوانهم.
سيرد الجيش الأردني كما رد السوري من قبل وقبلهما الليبي والعراقي….في الوقت والمكان المناسبين. تذكروا أمل دنقل
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قلت لكم مرارا
إن الطوابير التى تمر..
فى استعراض عيد الفطر والجلاء
(فتهتف النساء فى النوافذ انبهارا)
لا تصنع انتصارا.
إن المدافع التى تصطف على الحدود، فى الصحارى
لا تطلق النيران.. إلا حين تستدير للوراء.
إن الرصاصة التى ندفع فيها.. ثمن الكسرة والدواء:
لا تقتل الأعداء
لكنها تقتلنا.. إذا رفعنا صوتنا جهارا
تقتلنا، وتقتل الصغارا !
وكعاده الجيوش العربية بملوكها ورؤساءها لا يردون علي العدو– يردون فورا علي الشعب