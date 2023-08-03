بعد إصابته المروّعة على يد مارسيلو.. الأرجنتيني سانشيز يغيب لفترة طويلة جدا عن الملاعب

بوينوس أيرس: يغيب مدافع أرخنتينوس جونيورز الأرجنتيني، لوسيانو سانشيز، عن الملاعب قرابة عام، إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها النجم البرازيلي مارسيلو خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاماً ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء، وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة دي سبورتس الأربعاء: “خلال 23 عاماً كطبيب، لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية”، مؤكداً أن سانشيز (29 عاماً) سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و”يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهراً”.

مارسيلو يغادر الملعب وهو يبكي بعد أن تسبب في كسر ساق اللاعب المنافس المباراة 😨😢

pic.twitter.com/KigOwcGT82 — عمرو (@bt3) August 1, 2023

وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكياً.

كتب مارسيلو (35 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم كان علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب. لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف عن طريق الخطأ”، وتابع متوجهاً للمدافع سانشيز: “أتمنى لك أفضل شفاء ممكن”.

وردّ نادي أرخنتينوس: “نحن خصوم ولسنا أعداء”، شاكراً مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو مارادونا في العاصمة بوينس أيرس في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس. ويتواجه الفريقان إياباً الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو.

(أ ف ب)