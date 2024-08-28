 بعد إطلاق سراحه… الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام يخضع مجددا للاستجواب

باريس:أطلقت السلطات الفرنسية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، بافيل دوروف، بعد احتجاز استمر اربعة أيام ، ليخضع بذلك لاستجواب جديد أمام القاضي الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.

وكان قد تم إيقاف الملياردير الروسي المولد في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي بعد نزوله من طائرة خاصة، وظل رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ ذلك الحين على خلفية اتهامات بأنه سمح لمجرمين باستخدام تطبيق تلغرام لتبادل الرسائل دون قيود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفاد مسؤول في وزارة العدل الفرنسية بأنه من المقرر أن يمثل دوروف الآن أمام قاضي تحقيق في محكمة باريس القضائية شمال العاصمة.

ومن المتوقع أن يجرى القاضي مزيدا من التحقيقات مع دوروف البالغ من العمر 39 عاما قبل أن يقرر ما إذا كان سيوجه ضده اتهامات أو اعتباره شاهد ملك في التحقيق ويطلق سراحه.

وفي حالة توجيه اتهامات إلى دوروف، فسيتعين على قاض آخر يعرف باسم قاضي الحريات أن يقرر بشأن ما إذا كان يجب فرض أي قيود على تحركاته أو ما إذا كان يجب عليه دفع كفالة.

ومن المتوقع أن تتم الإجراءات جميعها خلف أبواب مغلقة.

(د ب أ)