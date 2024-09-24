بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي

بيروت: نعى حزب الله اللبناني، ليل الثلاثاء/الأربعاء، القائد العسكري بصفوفه إبراهيم محمد قبيسي الذي أعلنت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء اغتياله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

ويستخدم الحزب تعبير “ارتقى شهيدا على طريق القدس” للإشارة إلى الشهداء بنيران الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)