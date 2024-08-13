بعد إغراء الجزائر.. إعلام ألمانيا يُحذر من فقدان المدافع العملاق

لندن- “القدس العربي”:

انتفضت بعض المواقع والمنصات الإعلامية الألمانية، بعد تسريب خبر تواصل المسؤولين في اتحاد كرة القدم الجزائري، مع قلب دفاع منتخب شباب ألمانيا، ريثما يلحق بركب أبناء المهاجرين وأصحاب الجنسيات المزدوجة في أوروبا المنضمين مؤخرا إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه لشق طريقه مع ناديه بوروسيا دورتموند من خلال تثبيت أقدامه مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب التركي نوري شاهين.

ونقلت منصة “دزاير” المحلية عن موقع “روهر 24” المحسوب على أسود الفيستيفاليا، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يواجه خطر فقدان المدافع العملاق إلياس بن قارة، بعد ما أصبح على رادار مدرب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش، كهدف محتمل لتأمين مستقبل دفاع المنتخب، وأيضا لتجاوز أزمة ضعف وهشاشة الخط الخلفي، الناتجة عن التراجع الجماعي في مستوى المدافعين، والتأثر بابتعاد رامي بن سبعيني بداعي الإصابة.

وجاء في نفس التقرير المطول، أنه حتى هذه اللحظة، ما زال المدافع البالغ من العمر 17 عاما، يحمل الجنسية الألمانية، ولم يُظهر أي نوع من أنواع التمرد أو العصيان كلما تلقى دعوة لتمثيل ألمانيا في منتخبات الفئات السنية، بيد أن الإغراء الجزائري المحتمل، بمنحه فرصة العمر في مشروع المدرب السويسري، ليكون واحد من أصغر اللاعبين الذين مثلوا منتخب الخضر الأول في التاريخ، قد يجعله يرفع الراية البيضاء في مفاوضات الأسرة مع وسطاء رئيس المنظومة الكروية وليد صادي.

وأوضح كذلك، أن إلياس سيجد صعوبة بالغة في مقاومة الضغط الجزائري في المرحلة القادمة، مع ارتفاع أسهمه في الظهور مع الفريق الأول لبوروسيا الموسم المقبل، بعد ظهوره اللافت مع الفريق في فترة استعداد وصيف دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. في المقابل لا تظهر المؤشرات أنه سيكون ضمن خطط مدرب المانشافات الأول يوليان ناغلسمان على المدى القريب أو المتوسط، ما يفتح الباب على مصراعيه لإمكانية حدوث أي شيء في الأشهر القليلة القادمة، كأكثر ما يُثير مخاوف الطرفين، في ظل عدم وضوح نوايا أو رغبة اللاعب.

وتصدر بن قارة، المولود لأبوين جزائرين في ألمانيا عام 2007، عناوين الصحف والمواقع الرياضية المحلية الأسبوع الماضي، استنادا إلى معلومات، تُفيد بأن المدرب بيتكوفيتش، طلب من المسؤولين إسراع وتيرة التواصل مع اللاعب وأسرته، من أجل إقناعه بتمثيل وطن الآباء والأجداد بداية من معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، لمؤهلاته وإمكاناته الهائلة سواء على المستوى البدني أو الفني، كمشروع قلب دفاع من الطراز العالمي في المستقبل، وذلك في الوقت الذي يُعاني فيه المنتخب من نقطة ضعف واضحة في مركز قلب الدفاع، تجلت في اهتزاز الشباك ثماني مرات في أول 4 مباريات رسمية لخليفة المدرب الوطني السابق جمال بلماضي.