سياسة | دولي | روسيا

بعد إغلاق 31 عاما.. روسيا تعتزم فتح سفارتها في بوركينا فاسو  

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بوركينا فاسو المؤقت إبراهيم تراوري في سانت بطرسبرغ

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موسكو: أعلنت روسيا، السبت، اعتزامها إعادة فتح سفارتها في بوركينافاسو، بعد 31 عاما من إغلاقها عام 1992.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، حسبما ذكرت وكالة أبناء “تاس” الروسية.

وفي اللقاء الذي جمع قادة البلدين بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، قال بوتين إن موسكو “تولي اهتماما كبيرا بتطور العلاقات مع بوركينافاسو، وعليه قررنا إعادة فتح سفارتنا هناك المغلقة منذ 1992”.

وأعرب الرئيس الروسي عن “ثقته بأن قرار فتح السفارة في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين”، وفق الوكالة.

(الأناضول)

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