بعد إفادة مديرة “سي آي إيه”.. مشرعون أمريكيون يحملون بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

واشنطن : حمّل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك عقب الإفادة التي قدمتها مدير وكالة الاستخبارات المركزية “جينا هاسبل”، الثلاثاء.

وعقدت هاسبل، أمس، جلسة مغلقة مع عدد محدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لتقديم إحاطة بشأن مقتل خاشقجي، بعد أن احتج أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعدم حضورها جلسة إفادة حول القضية ذاتها لوزيري الخارجية والدفاع مايك بومبيو، وجيم ماتيس، الأسبوع الماضي، حضرها جميع الأعضاء.

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، “أعتقد أنه (محمد بن سلمان) متواطئ وبأعلى مستوى ممكن بجريمة قتل خاشقجي”.

وأشار إلى أن ما سمعه خلال الجلسة، عزز قناعته بأن بن سلمان هو “المسؤول عن مقتل خاشقجي”.

وشدد على وجوب أن يتبنى الكونغرس الأمريكي موقفا قوياً بهذا الخصوص.

وأضاف غراهام: “ولي العهد محمد بن سلمان في وضع منتهٍ. لا أعتقد أنه سيكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة”.

بدوره، قال السيناتور من الحزب نفسه بوب كوركر: “ليس لدي أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بالقتل، وهذا أمر غير مقبول لدينا”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف كوركر الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “إذا ما مثُل (ابن سلمان) للمحاكمة، فإن هيئة محلفين ستدينه في نحو 30 دقيقة”.

وأردف: “يجب على إدارة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب أن تدين بشدة تصرفات السعودية وأن تلزمها بدفع ثمن قتل خاشقجي”.

من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي “ريتشارد دوربين” إفادة هاسبل بأنها “غنية بالمعلومات أكثر من الإحاطة التي قدمها ماتيس وبومبيو”.

وقال: “أصبحت أعتقد أن ولي العهد بن سلمان كان مسؤولاً بشكل مباشر أو على الأقل متواطئاً في القضية (مقتل خاشقجي) وتعزز اعتقادي بالمعلومات التي حصلنا عليها”.

وفيما أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، أنه لن يبحث محتوى إفادة هاسبل، إلا أنه شدد في الوقت ذاته أن تلك الإفادة عززت الضرورة لاتخاذ رد قوي على قتل جمال خاشقجي.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “يتعين على هاسبل إطلاع كل أعضاء مجلس الشيوخ دون تأخير” على تقريرها بشأن قتل خاشقجي.

وأيّد السيناتور دوربين موقف شومر بشأن القضية.

وقال: “ينبغي على كل سيناتور أن يسمع ما سمعته” من هاسبل.

السيناتور الجمهوري راند باول المعروف بنقده للسعودية والذي استثني عن إحاطة هاسبل، قال إن إحاطة مجموعة محددة هو مثال دقيق على “الدولة العميقة”.

وتساءل باول عبر حسابه في تويتر: “لماذا لا يجري مشاركة المعلومات مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن دور بن سلمان في قتل صحافي”.

بدوره، قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد شيبي، عقب إحاطة هاسبل، إن شخصاً ما يجب معاقبته.

وأضاف: “والآن السؤال هو: كيف تفصل ولي العهد السعودي وجماعته عن الدولة ذاتها؟”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل “مفاوضات لإقناعه” بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان”.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكاً راسخاً” للسعودية. (الأناضول)