بعد إقرار قانون يسمح بسجنهم.. شرطة إسرائيل تعتقل 5 أطفال من القدس

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال 5 أطفال فلسطينيين من مدينة القدس، بعد أيام من إقرار الكنيست قانونا يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال لم يبلغوا 14 عاما.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنها خلال الأسابيع الأخيرة اعتقلت 4 أطفال بمخيم شعفاط للاجئين، وخامسا في بلدة الطور بالقدس، تتراوح أعمارهم بين 14 – 15 عاما، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وزعمت أن “الأطفال شاركوا في إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية ورشق حجارة تجاه قوات الأمن على حاجز مخيم شعفاط شمال القدس”.

وتابعت: “لم تقع إصابات في صفوف قواتنا ولم تحدث أي أضرار في هذه الحوادث”.

وأشارت إلى أنه “خلال أيام التحقيق معهم، وبناء على طلب مباحث الشرطة، تم تمديد توقيفهم في المحكمة من وقت لآخر، وذلك لاستكمال كافة إجراءات التحقيق المطلوبة في قضيتهم”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.

ويكاد لا يمر أسبوع دون أن يناقش الكنيست أو يقر قانونا لملاحقة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وهي جرائم زادت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولا يتوانى الجيش الإسرائيلي والشرطة عن تنفيذ عمليات اعتقال شبه يومية للأطفال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجهين لهم تهما مختلفة.

وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن اعتقال الأطفال، تعتقل إسرائيل أكثر من 270 طفلا فلسطينيا، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.

(الأناضول)