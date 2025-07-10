بعد إلغاء حفل فنانة فرنسية “متهمة بدعم إسرائيل”.. رئيس تونس: لا مكان لمن لا يقاسمنا مبادئنا

تونس – “القدس العربي”:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المهرجانات التونسية لا تُفتح أبوابها إلاّ لمن يقاسم التونسيين مواقفهم المبدئية.

وكان مهرجان قرطاج الدولي ألغى، الأربعاء، حفلا للفنانة الفرنسية هيلين سيغارا عقب انتقادات واسعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمها بدعم إسرائيل.

وخلال استقباله لوزيرة الثقافة أمينة الصرارفي، قال سعيد إن “الثقافة من قطاعات السيادة وليست مهرجانات ولا معارض موسمية لمدة أيام أو أسابيع”، مؤكدا أن التظاهرات الثقافيّة والفنيّة يجب أن تترجم “قضايا الحريّة والتحرّر، لا في تونس فحسب بل في العالم كلّه”.



وأشار سعيد إلى أنّ العديد من المهرجانات التونسية على غرار قرطاج والحمامات الدولي ومهرجان الجاز بطبرقة “كانت كلّها تظاهرات عالمية وساحة من ساحات الإبداع والنضال من أجل قضايا الحرية والتحرير ويجب أن تبقى كذلك ولا تُفتح أبوابها إلاّ لمن يتبنّى الفكر الحرّ ويتصدّى لمن لا همّ له سوى جني المال ولا اعتبار عنده لأيّ قيمة إنسانية. فهذه المهرجانات كلّها يجب أن تعقد في سياق حرب التحرير التي نخوضها وفي إطار المواقف المبدئية للدّولة التونسية النابعة من الإرادة الحرّة للشّعب التونسي ولا مجال فيها لمن لا يُقاسمه مواقفه المبدئية”.

ووجه بـ”مضاعفة الجهود للتعهّد بدور الثقافة لنشر الفكر الوطني الحرّ لأنّه هو السدّ المنيع ضدّ كلّ أنواع لا الجمود الفكري فحسب ولكن ضدّ التطرّف والإرهاب، هذا إلى جانب العمل على استرجاع الآثار المنهوبة لأنّها ملك للشعب التونسي ومن حقّه المشروع أن يستردّها”.

وكان نشطاء ومنظمات تونسية عبروا عن استنكارهم لاستضافة سيغارا التي سبق أن شاركت في حفلات ذهب ريعها لتمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تقدم عدد من النواب بعريضة لإلغاء الحفل الذي اعتبروه محاولة لـ”تبييض” جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

