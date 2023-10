بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول.. هيئة الحكام الإنكليزية تتخذ قرارا هاما

لندن- “القدس العربي”:

قالت الهيئة المسؤولة عن الحكام في الدوري الإنكليزي إنها ستدخل تغييرات على تقنية الفيديو “الفار” في أعقاب الأخطاء التي أدت إلى عدم احتساب هدف لويس دياز لاعب ليفربول في مرمى توتنهام.

وأجرت “شركة الحكام المحترفين المحدودة”، مراجعة كاملة للواقعة التي أدت إلى خسارة ليفربول بنتيجة 1-2 أمام توتنهام السبت الماضي.

وكانت “شركة الحكام المحترفين المحدودة”، اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم “الفار”، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

The audio between VAR and the referee has been released after Luis Diaz's goal was wrongly given offside 👀 pic.twitter.com/NM2ZXsnXEY

— ESPN UK (@ESPNUK) October 3, 2023