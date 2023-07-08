بعد إنجابهما 4 أطفال انتهى الحب والشغف.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه “السوري”

بعد علاقة استمرت 6 سنوات، أعلن ريكي البالغ من العمر 51 عاما، وجوان 38 عاما، خلال الأسبوع الجاري عن انفصالهما.

وقد كشف صديق مقرب من المغني ريكي مارتن وزوجه السوري جوان يوسف أنهما “كانا في زواج مفتوح”، حيث رآهما “يمارسان الجنس معا ومع أشخاص آخرين”. وقال الصديق إن “الزوجين فقدا الحب والشغف بعد سنوات من الاستمتاع بزواج مفتوح”، وأكد بأن الخيانة الزوجية لم تكن سبب الانفصال.

وأضاف الصديق: “مثل العديد من الأزواج، كان لدى ريكي وجوان علاقة مفتوحة طوال زواجهما، لكن لم يقع أي منهما في حب شخص آخر. كان الجنس شيئا انخرطا فيه معا وانفصلا عن شركاء آخرين”.

وأشار إلى أنهما أنهيا علاقتهما وديا، ويأملان في مشاركة حضانة أطفالهما الأربعة، التوأم ماتيو وفالنتينو البالغان من العمر 14 عاما، ولوسيا 4 أعوام، ورين 3 أعوام.

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.