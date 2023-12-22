بعد إنذارهم.. نزوح جماعي لسكان مخيمي النصيرات والبريج وسط غزة

غزة: نزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم في أحياء سكنية متلاصقة بمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، الجمعة، بعدما أنذرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها.

وأفاد شهود عيان، بأن “آلاف الفلسطينيين من سكان مخيمي البريج والنصيرات نزحوا إلى غرب مدينة دير البلح ولمنطقة المواصي غرب خان يونس (جنوب القطاع)”.

وأوضح أن “شارع الرشيد الساحلي شهد مرور مئات المركبات والعربات التي تجرها حيوانات، محملة بالنازحين، متوجهين نحو المناطق الغربية التي ادعى الجيش الإسرائيلي أنها آمنة”.

وذكر أن “النازحين حملوا معهم الأغطية وبعض الحقائب، فضلا عن الأخشاب والنايلون لنصب الخيام في المناطق التي سيتوقفون عندها؛ والتي تكون في الغالب أراضي خالية غير جاهزة للسكن”.

وصباح الجمعة، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى من القطاع، إخلاء منازلهم بشكل فوري.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على فيسبوك: “إلى سكان مخيم البريج، وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح”.

وأفاد شهود عيان، أن هذا التهديد تسبب بحالة من “الذعر والخوف في صفوف المواطنين القاطنين في تلك المناطق القريبة من الحدود والتي ذكرها الجيش”.

وأشار إلى عدم وجود مأوى أو مناطق آمنة في دير البلح وسط القطاع، حيث تتعرض المدينة يوميا لقصف إسرائيلي عنيف من المدفعية والطائرات الحربية، فيما تقول مصادر طبية إن جيش الاحتلال يرتكب فيها مجازر ضد السكان والنازحين إليها.

وتعاني مدينة دير البلح اكتظاظا شديدا جراء نزوح أعداد كبيرة من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية إليها، فيما لم تتوفر إحصائية من مصادر رسمية.

وسبق أن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مدينة غزة وشمال القطاع التوجه من مناطق شمال وادي غزة إلى جنوبه وهي المناطق التي يقع ضمنها مخيما البريج والنصيرات على اعتبار أنها “آمنة” لكن الغارات الإسرائيلية عليها أوقعت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)



