بعد إنذار جيش الاحتلال بالإخلاء.. حي الشجاعية بغزة يشهد حركة نزوح قسرية باتجاه جنوب ووسط المدينة

غزة: اضطر مئات الفلسطينيين، السبت، للنزوح قسرا من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة، خشية الاستهداف والقتل.

ونزحت العائلات الفلسطينية من الحي، سيرًا على الأقدام تاركين منازلهم، متجهين إلى مناطق جنوب ووسط مدينة غزة، حاملين على ظهورهم بعض الأمتعة والأغطية.

ويعتمد الفلسطينيون على السير في تنقلاتهم، بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل شح الوقود وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات المدنية أثناء عملياته العسكرية البرية في مختلف المناطق.

وجاءت حركة النزوح بعد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، من سكان مناطق في حي الشجاعية، بالإخلاء قبل مهاجمتها، معتبرًا إياها “منطقة قتال خطيرة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، “إنذار عاجل إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731- 732- 733- 634 في منطقة الشجاعية (شرقي مدينة غزة) تعتبر منطقة قتال خطيرة، فمن أجل أمنكم انتقلوا فورا جنوبا”.

وادعى أدرعي، أن المنظمات (الفلسطينية) تطلق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل من تلك المناطق التي حددها بخريطة نشرها، مبينًا أن “هذه المنطقة تم تحذيرها عدة مرات في الماضي”.

وعادة ما تسبق هذه الرسائل هجمات عنيفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

فيما أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، في بيان أنها استهدفت قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية (جنوب) بعدد من صواريخ “رجوم” قصيرة المدى جنوبي فلسطين المحتلة.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.

(وكالات)