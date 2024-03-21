رياضة | كرة قدم عالمية

بعد اتهامه بالاغتصاب.. محكمة برازيلية تؤكد حكم السجن بحق روبينيو

21 - مارس - 2024

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ريو دي جانيرو: قضت محكمة عليا برازيلية يوم الأربعاء، بأن نجم كرة القدم السابق روبينيو، يجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب في البرازيل.

وكانت محكمة إيطالية قضت في عام 2017 بالسجن لمدة 9 سنوات على جناح فريق إيه سي ميلان السابق لمشاركته في اغتصاب جماعي لامرأة عام 2013 في ملهى ليلي بميلانو. وينفي روبينيو، الذي فاز بكأس كوبا أمريكا عام 2007 مع البرازيل، هذه الاتهامات.

وكانت إيطاليا سعت إلى التصديق على الحكم الصادر بحق روبينيو في البرازيل حتى يقضي عقوبته في بلده الأصلي، حيث لا تسلم البرازيل مواطنيها.

وتحدث الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مؤخرا عن القضية، وأيد أن يقضي اللاعب عقوبته في البرازيل. وقال دا سيلفا في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي إن الاغتصاب “جريمة لا تغتفر” وطالما أدين روبينيو بالفعل في إيطاليا فإنه يجب أن يقضي عقوبته.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال محاميي روبينيو إنهم سيستأنفون حكم المحكمة العليا.

(د ب أ)

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