بعد استجوابات عنصرية.. امرأة من تكساس تحاول قتل طفل أمريكي- فلسطيني في حوض سباحة- (تدوينات)

تكساس- “القدس العربي”: اتُهمت امرأة بيضاء تبلغ من العمر 42 عامًا بمحاولة قتل وإصابة طفل بعد محاولتها إغراق طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 3 سنوات في حوض سباحة بمجمع سكني في منطقة يولس بولاية تكساس الشهر الماضي، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إلى إجراء تحقيق في جريمة الكراهية في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي، وحذر من أن الحادث كان جزءًا من زيادة مثيرة للقلق في الكراهية ضد المسلمين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

A reminder that violent Islamophobia cannot be allowed in a decent society. There is no excuse or justification for trying to drown a 3-year-old. https://t.co/4N9nVGGqQd

وقالت والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم تعريفها فقط بالسيدة (هـ) بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، في بيان صادر عن فرع (كير) في تكساس: “إن بلادي تواجه حرباً، ونحن نواجه تلك الكراهية هنا”. “ابنتي مصدومة. كلما أفتح باب الشقة، تهرب وتختبئ، وتقول لي إنها تخشى أن تأتي السيدة وتغمر رأسها في الماء مرة أخرى”.

A woman in Texas tried to drown a 3 year old Muslim Palestinian child at her apartment complex pool after making racist remarks.

She has posted the $35,000 bond and is now back on the streets https://t.co/uoxH4l2fB6

— chris evans (@notcapnamerica) June 23, 2024