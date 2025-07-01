بعد استشهاد 500 منهم.. لازاريني: “مؤسسة غزة الإنسانية” لا تقدم سوى التجويع والرصاص للفلسطينيين

غزة: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” كونها “لا تقدم سوى التجويع والرصاص” للمدنيين بالقطاع.

وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة “إكس”، أن “أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لأنها “لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار” على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه منذ انطلاق مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” في 27 مايو/ أيار الماضي، “قُتل 500 جائع على الأقل وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء”.

(الأناضول)