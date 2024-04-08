وزير الخارجية الإيراني يفتتح مقراً قنصلياً جديداً في دمشق بعد أسبوع من استهداف القديم- (فيديو)

دمشق: افتتح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يرافقه نظيره السوري فيصل المقداد الاثنين، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من قصف جوي نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقرّ قنصلية طهران في العاصمة السورية.

ويقع المقر الجديد على بعد عشرات الأمتار من المقر القديم الذي سوّي أرضاً جراء القصف في منطقة المزة بدمشق.

ووصل عبداللهيان إلى مطار دمشق الدولي صباح الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين في زيارة التقى فيها نظيره فيصل المقداد على أن يلتقي أيضا الرئيس السوري بشار الأسد حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

“ناقشنا مع الرئيس الأسد جملة مواضيع هامة والجريمة التي ارتكبتها “إسرائيل” في القنصلية الإيرانية بـ #دمشق” وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان #الميادين #سوريا #إيران pic.twitter.com/Zvd5G0bSz6 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 8, 2024

وتأتي زيارة الوزير الإيراني إلى سوريا في إطار جولة إقليمية بدأها الأحد في سلطنة عمان في سياق توترات فاقمتها الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من نيسان/أبريل ونُسبت إلى إسرائيل.

وستشكل تداعيات الهجوم على القنصلية الإيرانية “محورًا أساسيًا” في المباحثات الاثنين، إضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المقرّبة من الحكومة السورية.

وكانت طهران قد توعدت بالرد على الهجوم الذي تسبب في مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.

ولم يصدر بعد أيّ تعليق من إسرائيل على هذه التصريحات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت الحصيلة الإجمالية للضربة 16 قتيلًا.

ومن بين الضحايا، اللواء محمّد رضا زاهدي، القيادي العسكري الإيراني الأبرز الذي يتم استهدافه منذ اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس والذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد في كانون الثاني/يناير 2020.

وكان زاهدي من القادة البارزين في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي مسقط، أكّد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي الأحد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني أن “عُمان تدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وعلى وقع التوتر المتزايد، حذّر مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني من أن سفارات إسرائيل “لم تعد آمنة” بعد الضربة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أن الجيش “استكمل استعداداته للرد على أي سيناريو يمكن أن يحدث في مواجهة إيران”.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفها بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتكثّفت الضربات في خضمّ الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس، بينما تعتبر القنصلية الإيرانية أبرز هدف إيراني يتم استهدافه في سوريا خلال النزاع.

ومنذ بدء الحرب في غزة، كررت إيران مواقفها المؤيّدة لحماس، متهمة إسرائيل بتنفيذ “إبادة جماعية”، لكنّها نفت أيّ تدخّل مباشر في القتال.

(أ ف ب)