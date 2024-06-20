بعد اعتقاله 3 فلسطينيين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنين- (فيديو)

جنين: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام سريع للمدينة اعتقل خلاله 3 فلسطينيين.

ووفق شهود عيان فإن جيش الاحتلال انسحب من جنين عقب تنفيذه عملية سريعة استمرت لساعة اعتقل خلالها مواطنين، واشتبك مع عشرات الفلسطينيين.

وقال مدير نادي الأسير (أهلي) بجنين منتصر سمور، للإذاعة الفلسطينية (رسمية)، إن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى يوسف جعفر والشاب أمير صلاح ومحمد الكايد عقب مداهمة منازلهم في حي المراح والشرقية بمدينة جنين، فيما احتجزت الأسير المحرر أحمد أسعد النبهان وأخلت سبيله في وقت لاحق”.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد شهود بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة، وشرعت بعملية تفتيش لمنازل فلسطينية ومحال تجارية، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

🔻 مشاهد من اقتحام آليات الاحتلال لجنين قبل قليل عقب تسلل قوة خاصة إلى حي المراح#جنين_الآن pic.twitter.com/WaeH0OwWjH — ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) June 20, 2024

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية، أبرزها في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس (شمال)، اعتقل خلالها فلسطينيين.

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"مسكوني وضربوني قدام ابني"..

والدة المعتقل يحيى جعفر تتحدث عن تفاصيل اعتداء الاحتلاال على نجلها بالضرب قبل اعتقاله في جنين. pic.twitter.com/P0ob47oTPz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 20, 2024

وحسب شهود عيان، اندلع اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفلسطينيين في المخيم، قبل انسحاب الجيش.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما خلف 549 شهيدا ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف معتقل، وفق جهات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عن نحو 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)