بعد اغتيال نصر الله.. جيش لبنان يدعو للحفاظ على السلم الأهلي 

بيروت: دعا الجيش اللبناني، الأحد، المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة والوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش نقلته وكالة أنباء لبنان الرسمية، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز “إف 35” الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلًا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه… pic.twitter.com/TZYHRKa0L0 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 29, 2024

وقالت قيادة الجيش: “على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد السيد حسن نصر الله، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي”.

ووصفت المرحلة الحالية بـ”الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين”.

وتابعت: “تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (لم تحددها)، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي”.

كما دعت “المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان”.

(الأناضول)