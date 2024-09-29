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بعد اغتيال نصر الله.. جيش لبنان يدعو للحفاظ على السلم الأهلي 

منذ 58 دقيقة

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بيروت: دعا الجيش اللبناني، الأحد، المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة والوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش نقلته وكالة أنباء لبنان الرسمية، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز “إف 35” الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

وقالت قيادة الجيش: “على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد السيد حسن نصر الله، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي”.
ووصفت المرحلة الحالية بـ”الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين”.
وتابعت: “تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (لم تحددها)، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي”.
كما دعت “المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 9:27 ص

    قتلوا نصر الله وإخوانه ولكنهم لن يستطيعوا أن يقتلوا روح الحقد الانتقام الساحق الماحق الذي يتربص بعصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود وعقود فاللهم انتقم من عصابة البيت الأسود الصهيوني الذي ينشر الحروب والدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 9:48 ص

    بعد إبادتهم وتدمير منازلهم وتشريدهم؟

    رد

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