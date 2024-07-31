بعد اغتيال هنية.. متحدث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي: نحن بحالة تأهب على 7 جبهات

تل أبيب: قال متحدث بحكومة الاحتلال إسرائيلي، الأربعاء، إن تل أبيب “في حالة تأهب قصوى على 7 جبهات”، خشية تنفيذ عمليات ضدها، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر في لقاء عبر شبكة “زووم” مع الصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تخشى هجوما من إيران: “نحن في حالة تأهب على الجبهات السبع”.

وأضاف: “نحن نعرف التهديد الذي تشكله إيران ونواجهه يوميا، وسيتم الدفاع عن هذا البلد”.

والجبهات السبع التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون هي قطاع غزة والضفة الغربية وحزب الله جنوبي لبنان، وسوريا، والحوثيون في اليمن، وإيران والعراق.

ورفض مينسر التعقيب على اتهامات حركة “حماس” لإسرائيل باغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، فجر الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، وقال: “نحن لا نعلق على هذه الحادثة بالذات”.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها عن اغتيال هنية في طهران، كما لم تنفِ اتهام “حماس” لها بتنفيذ الاغتيال.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باغتيال هنية في طهران، موضحا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا: “لا نعلق على هذه التقارير”.

وجاء اغتيال هنية بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(وكالات)