بعد اقتحام منزليهما.. إسرائيل تنذر عائلتي أسيرين فلسطينيين من الاحتفال

بيت لحم: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عائلتي أسيرين فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يتوقع الإفراج عنهما اليوم، من تنظيم حفل استقبال لهما.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وداهم منزل الأسيرين عبد الرحمن مقداد، وموسى نواورة، المتوقع أن يفرج عنهما اليوم، ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وبينت الوكالة أن الجيش وجه تحذيرات لعائلتي مقداد ونواورة بعدم إقامة أي احتفالات بالإفراج عنهما.

وتعتزم إسرائيل، السبت، الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل تسليم 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

وفي السياق، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حملة اقتحامات إسرائيلية تخللتها اعتقالات وعمليات تحقيق ميدانية.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربي مدينة جنين (شمال)، واعتقل 4 فلسطينيين بعد دهم منازلهم.

وذكرت وكالة “وفا” أن “قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمود فاروق أبو الهيجا، وجدي راسم أبو حسن، أحمد حوشية، إبراهيم حوشية”.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشابين دعاس شحادة، ومحمد عمارنة، بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة طولكرم، وفق الوكالة ذاتها.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)