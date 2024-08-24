بعد الأولمبياد باريس تحتضن البارالمبياد… ماذا يعني شعار هذا الحدث؟

باريس ـ «القدس العربي»: بعد الألعاب الأولمبية ( 26 تموز/يوليو – 11 آب/اغسطس 2024) ستعيد الألعاب البارالمبية الحياة إلى العاصمة الفرنسية باريس اعتباراً من هذا الأسبوع 28 آب/اغسطس الجاري وحتى 8 ايلول/سبتمبر المقبل. والمتجول في شوارع باريس يلاحظ منذ أيام شعار «لوغو» هذه المسابقة، لاسيما على قوس النصر من جهة جادة الشانزليزيه. فلماذا يختلف شعار الألعاب البارالمبية عن شعار الألعاب الأولمبية وما الذي يمثله؟

منذ إنشاء مسابقة الألعاب البارالمبية في عام 1960 تطور الشعار «اللوغو» الخاص بها عدة مرات ولكنه اختلف دائمًا عن الحلقات الأولمبية الخمس – تصورها بيير دي كوبرتان للألعاب الأولمبية والتي يؤكد المؤرخون للحركة الأولمبية أنها ترمز إلى القارات الخميس حسب الألوان.

فالشعار الأول لدورة الألعاب البارالمبية مستوحى من Taegeuk وهو شكل كوري تقليدي موجود في علم كوريا الجنوبية. هذه الرموز الخمسة، وهي نوع من الفاصلة في ألوان الحلقات الأولمبية، تم استخدامها حتى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ليلهامر، النرويجية عام 1994.

ورغبة في التميز، سينتقلون بعد ذلك إلى ثلاثة Taegeuk بالأحمر والأزرق والأخضر، وهي الألوان الأكثر استخدامًا في الأعلام حول العالم. تمثل هذه الرموز «العقل والجسد والروح» شعار الألعاب البارالمبية من عام 1992 إلى عام 2003 والذي بات «روح الحركة» منذ دورة ألعاب أثينا، اليونان عام 2004 حيث تم تحويل Taegeuk الثلاثة إلى Agitos – تعني «أنا أتحرك» باللاتينية. خلال دورة ألعاب بكين، الصين، أصدرت اللجنة البارالمبية الدولية، الجهة المنظمة والمالكة للعلامة التجارية «البارالمبية» قرارًا يقضي بعدم قيام الوفود الوطنية بعد الآن بعرض الحلقات الخمس لأسباب تتعلق بالشراكات وحقوق الصور. وعليه، فإن الشعار الخاص لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 مطابق عمليا لشعار الألعاب الأولمبية، باستثناء أن الحلقات تم استبدالها بالفواصل. ومنذ نهاية حزيران/يونيو الماضي، أي قبل شهرين من حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، تم وضع هذه الفواصل أيضًا على قوس النصر.

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا العرض الجميل للفواصل Agitos رمز الألعاب البارالمبية والقيم التي تتوافق معها، كما تقول أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية. وسيقام حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في ساحة الكونكورد، أسفل جادة الشانزليزيه.