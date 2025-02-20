بعد الإبادة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح أول مستشفى ميداني بغزة- (صور)

غزة: افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، مستشفى ميدانيا هو الأول من نوعه بمدينة غزة، بهدف تقديم الرعاية الطبية المجانية للناجين من الإبادة الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وقالت الجمعية في بيان عبر منصة إكس: “افتتح مستشفى الهلال الأحمر الميداني أبوابه رسميا في أرض السرايا بمدينة غزة، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتلقي الرعاية الطبية المجانية”.

وأضافت: “يعد المستشفى أول مستشفى ميداني في غزة، وبدأ بتقديم خدماته الطارئة للمصابين والمرضى في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة”.

وأشارت إلى أن المستشفى الميداني “في يومه الأول، استقبل عشرات المرضى، إلى جانب تجهيز ثلاث حالات لإجراء عمليات جراحية متوسطة، وإدخال أربع حالات إلى قسم العناية المركزة، بالإضافة إلى تحويل طفلتين إلى حضانة الخدج لتلقي الرعاية اللازمة”.

وذكرت الجمعية أن “العيادات الخارجية لمستشفى الهلال الأحمر الميداني شهدت إقبالا كبيرا من المرضى الذين حصلوا على الاستشارات الطبية والعلاج المجاني، مما يعكس الحاجة الملحة لمثل هذه الخدمات الصحية في القطاع”.

وأوضح البيان أن المستشفى “يضم 54 سريرا، و10 أسرّة في قسم الطوارئ، بينها 8 أسرة للعناية المركزة و6 أسرّة للحضانة، بالإضافة إلى غرفتي عمليات، ومختبر طبي، ووحدة أشعة، مما يجعله إضافة نوعية للمرافق الصحية المتاحة حاليا في غزة”.

افتتح مستشفى الهلال الأحمر الميداني أبوابه رسميًا في أرض السرايا بقطاع #غزة، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتلقي الرعاية الطبية المجانية. ويعد المستشفى أول مستشفى ميداني في غزة، حيث بدأ بتقديم خدماته الطارئة للمصابين والمرضى في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.… pic.twitter.com/uPVzTxk0rK — PRCS (@PalestineRCS) February 20, 2025

ويأتي افتتاح المستشفى في إطار جهود الجمعية لدعم القطاع الصحي في غزة، وتقديم الخدمات الطبية، بحسب البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.

وبين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(الأناضول)