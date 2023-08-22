بعد الاشتباكات التي شهدتها طرابلس: ملف ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي مجدداً

طرابلس – «القدس العربي»: بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس وتزامناً مع دعوات لاستئناف العملية السياسية، يعقد مجلس الأمن الدولي،أمس الثلاثاء، جلسة إحاطة علانية بشأن الوضع في ليبيا، يقدم من خلالها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطته الدورية بشأن المستجدات داخل البلاد، فضلاً عن ممثلة عن المجتمع المدني، ورئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، يعقبها مشاورات مغلقة.

ووفق ما نشر على موقع سيكيوريتي كاونيسيل ريبورت، فمن المتفق أن يطلع باتيلي مجلس الأمن على الجهود المبذولة أخيراً لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الوطنية.

وأشار الموقع إلى استمرار حالة الجدل المحيطة بقانون الانتخابات والخلاف بين الأطراف السياسية على أحكام وبنود القانون، على الرغم من إعلان لجنة 6+6 يونيو الماضي الاتفاق على مشروع القانون.

كما تحدث الموقع الدولي المعني بمتابعة ونشر البيانات الأممية، عن الجدل الدائر حول البنود المتعلقة بإنشاء حكومة مؤقتة جديدة بعد أن وافق مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي على مشروع قانون في هذا الشأن، وبعد تحذير البعثة الأممية من الإجراءات الأحادية، التي من شأنها إشعال تداعيات سلبية، وتفاقم انعدام الاستقرار والعنف.

وأشار إلى استمرار الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، لافتاً إلى انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة خلفاً لخالد المشري .

وقال إن المشري كان منافساً لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومؤيداً لتشكيل حكومة موقتة جديدة، ولكن تكالة يفضل مساراً آخر، وورد أنه أكثر توافقاً مع الدبيبة، ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا ستسفر رئاسته عن تغييرات في موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات.

ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي في إحاطته مستجدات الوضع الأمني داخل ليبيا، خصوصاً في ظل الاشتباكات الدورية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين التشكيلات المسلحة الرئيسية في الفترة بين أبريل وبداية أغسطس الجاري.

كما ستناقش الجلسة وضع حقوق الإنسان في ليبيا، في إطار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي سلط الضوء على القيود المفروضة على المناخ المدني في ليبيا، والسيطرة المفرطة للسلطات والأطراف الأمنية على منظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحاجة للتوصل إلى تسوية سياسية على النقاط الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات، مع الترحيب بجهود باتيلي للوساطة في هذا الصدد.

وقبل يوم واحد، أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، وتبني على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج قضايا من سيحكم البلاد من خلال انتخابات.

وكرروا دعمهم للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعتمد على التقدم المحرز في مفاوضات 6 + 6 الهادفة إلى إنتاج خارطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق.

ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وحثوا أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى معالجة الاختلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

كما أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض على العنف لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وتعليقاً على ذلك، أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، المرتقبة أمام مجلس الأمن لن تخلو من القلق.

وتابع: “في الواقع، باتيلي يسعى للانخراط كشريك أساسي في المسار التنفيذي للانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة وشاملة في ليبيا، هذا ما يهمه الآن، طبعاً لن تخلو إحاطته من قلق عن عودة الاشتباكات وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان”.

واستطرد: “أما قلقه الحقيقي فيكمن في ضمان عودته كلاعب أساسي في المسار السياسي الليبي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي بصفته مبعوثاً خاصاً ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.