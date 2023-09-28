بعد الانسحاب الفرنسي.. تحديات الغرب في منطقة الساحل بين مخاطر الإرهاب والشبح الروسي-الصيني

لندن- “القدس العربي”:

قررت باريس سحب قواتها العسكرية من دولة النيجر بطلب من السلطات العسكرية الحاكمة في هذا البلد بمبرر استكمال السيادة، غير أنه يوجد تساءل حول استمرار القوات العسكرية الأمريكية والألمانية. ويعد هذا أكبر تحد للغرب بسبب مكافحة الإرهاب والتخوف من التغلغل الصيني والروسي.

ومنذ الانقلاب العسكري خلال نهاية يوليو الماضي، والنيجر مسرحا لتظاهرات متعددة مطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من هذا البلد الإفريقي، بعدما جرى اتهامها بدعم الرئيس المخلوع محمد بازوم والعمل على زرع التفرقة الإثنية والسياسية في البلاد علاوة على استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانسحاب يوم الأحد الماضي. وسيتم تنفيذ الانسحاب تدريجيا حتى نهاية السنة الجارية.

ويوجد في النيجر 2700 جندي أجنبي، 1500 منهم من فرنسا، و1100 من الجيش الأمريكي ومائة فقط من القوات العسكرية الألمانية. وكانت فرنسا هي التي تتولى نسبيا القيادة بحكم معرفتها بالمنطقة نظرا لماضيها الاستعماري. كما كانت تشارك في العمليات المسلحة ضد الحركات الدينية المتطرفة. وتكتفي القوات الألمانية والأمريكية بتكوين الجيش النيجيري.

وتعلن السلطات العسكرية الحاكمة في النجير ضرورة استكمال السيادة من خلال خروج القوات الأجنبية، إلا أنها لم توجه هذا الطلب بشكل واضح حتى الآن لكل من واشنطن وبرلين.

وقد تنسحب القوات الألمانية بدورها مع انسحاب القوات الفرنسية، لأن عددها قليل وكانت تنسق في جميع العمليات مع الفرنسيين. وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيتروس بداية هذا الأسبوع “في الوقت الراهن نتابع الوضع الأمني، والآن ليس هناك حاجة لاتخاذ إجراءات”، ويعترف أن الانسحاب الفرنسي يطرح تحديا حول استمرار القوات الألمانية من عدمه. ويطالب نواب من البرلمان الألماني مثل كريستوفر شميد من لجنة الدفاع الذي يشدد على ضرورة الانسحاب من النيجر بحكم أن القوات الألمانية لا يمكنها القيام بالدور المناط بها بدون الألمانية.

ومن جانبه، يؤكد وزير الدفاع الألماني لويد أوستن بإجراء تقييم لتواجد القوات الأمريكية في النيجر تماشيا مع الأهداف الدبلوماسية والأمنية لواشنطن. وكانت واشنطن حذرة في التعاطي مع القيادة العسكرية الحاكمة في البلاد، وتفضل الحوار الدبلوماسي مع قيادة نيامي الجديدة.

ولم تعد قضية النيجر تخص دولة أو بعض دول الغرب بل الغرب برمته. إذ يواجه تحديات عسكرية كبيرة في منطقة النيجر، ويريد الغرب بقاء قوات عسكرية غربية في المنطقة لمواجهة الحركات المسلحة الدينية المتطرفة، وذلك حتى لا تتقوى وتبدأ تدريجيا في نقل أنشطتها نحو شمال القارة أو تسيطر على مناطق تكون معقلا لأتباعها للتدريب والتكوين، وبالتالي تشكيل كومندوهات لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب.

ويتجلى التحدي الآخر في أن الانسحاب الكلي سيجعل النجير بالكامل في يد كل من روسيا والصين، الأمر الذي يهدد مصالح الغرب في منطقة الساحل، وقد يترتب عنه مع مرور الوقت سقوط منطقة الساحل برمتها في يد بكين-موسكو من موريتانيا إلى السودان.

وباستثناء فرنسا التي دخلت في مواجهة مع السلطات العسكرية في النيجر، تلتزم غالبية الدول الغربية المعنية في المنطقة مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الترقب والحذر، وذلك وعيا منها بحساسية النيجر لمستقبل الغرب في منطقة الساحل الإفريقي. ولهذا، ستعمل دول غربية ومنها ألمانيا والولايات المتحدة على التعويض المؤقت لفرنسا في النيجر.