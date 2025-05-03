بعد الانقلاب المدريدي.. دياز يتلقى عروضا لا تقاوم

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية بأن نجم منتخب المغرب براهيم دياز، تلقى عدة عروض لإحياء مسيرته في مكان آخر بداية من الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع الشائعات الرائجة في المحيط الإعلامي الأبيض حول اقترابه من مغادرة ناديه ريال مدريد هذا الصيف، لأسباب تتعلق في المقام الأول لتراجع حضوره وتأثيره مع الفريق في الآونة الأخيرة، مقارنة بالنسخة المشرقة التي كان عليها في بداية الموسم.

وكانت العديد من الصحف الإسبانية والمغربية قد نقلت عن منصة “fichajes” -المقربة من النادي الميرينغي- أن التحول المريب في أداء أسد أطلس مع الفريق هذا الموسم، من لاعب في قمة التوهج والطموح لمنافسة غود بيلينغهام على مكان في التشكيلة الأساسية، لا سيما بعد مساهمته في تسجيل 13 هدفا، بإجمالي 6 أهداف من توقيعه بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة، إلى ما وُصف بالاختفاء وتراجع حضوره في الأسابيع الأخيرة، هو ما جعل الإدارة تدرس فكرة الاستغناء عنه بأعلى عائد مادي في الميركاتو الصيفي.

وفي تحديث جديد لهذه الرواية، قالت منصة “Win Win” الرياضية نقلا عن مصادرها، إنه بالرغم من تمسك صاحب الـ25 عاما بالبقاء في “سانتياغو بيرنابيو” حتى نهاية عقده الممتد لغاية العام 2027، إلا أنه بات مرشحا للرحيل قبل بداية الموسم الجديد، وذلك مع تراجع الاعتماد عليه في مشروع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى جانب معاناته من كثرة الجلوس على مقاعد البدلاء، وهذا في الوقت الذي تنهال عليه العروض الكبرى، للاستفادة من موهبته المتفجرة، بدلا من مرافقة مقاعد بدلاء الريال، والاكتفاء بدقائق لعب قليلة في كل أسبوع.

ووفقا لنفس المصدر، فهناك ثلاثة أندية من إيطاليا وإنكلترا لديها الرغبة والنية لاقتناء جوهرة اللوس بلانكوس الموسم المقبل، في مقدمتهم وأوفرهم حظا لحسم الصفقة، ناديه السابق ميلان، باعتباره الوجهة الأكثر منطقية في مرحلة البحث عن استعادة الذات، على غرار ما حدث في تجربته الأولى في “سان سييرو”، حين أرسله عملاق الليغا إلى شياطين الروسونيري على سبيل الإعارة، لتنفجر موهبته في جنة كرة القدم على مدار ثلاث سنوات، فيما كانت أشبه بالخطوة الفارقة لعودته إلى معقل الريال في صيف 2023.

أما ثاني الطامعين في خطف لاعب مانشستر سيتي الأسبق، فهو وصيف الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال، نظرا لحاجة المدرب مايكل آرتيتا، للاعب بنفس جودة وكفاءة براهيم في الثلث الأخير من الملعب، وذلك لمواجهة التحديات التي تنتظر المدفعجية في الموسم الجديد، حيث ينظر المدرب الإسباني إلى دياز، على أنه القطعة النادرة المفقودة في المشروع، لما يملك من مهارة ومرونة تكتيكية وُصفت بـ “المثالية” لأسلوب لعب الفريق اللندني، وهو ما كان واضحا في حديث آرتيتا الجانبي مع الشاب المغربي بعد مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

وبالنسبة للخيار الثالث المتاح أمام دياز، فهو الذهاب إلى نيوكاسل يونايتد، كخيار أو تجربة تنبض بالإثارة والتشويق، في ظل جدية والتزام النادي الإنكليزي بالمضي قدما في تنفيذ مشروعه الطموح، من خلال استقطاب أسماء واعدة تجمع بين الجودة العالية وعقلية الفوز، لتحقيق أهداف الإدارة السعودية المستحوذة على “سانت جيمس بارك”، بوضع الفريق على قدم المساواة مع الكبار والمنافسين على كافة البطولات المحلية بعد التتويج بكأس كاراباو هذا الموسم، بجانب المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يساعد النجم المغربي، في استعادة نسخته البراقة التي كان عليها في فترة إعارته مع ميلان وبداية مغامرته الثانية مع ريال مدريد، لكن حتى الآن لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله الموسم المقبل.