بعد الجدل الواسع: السفارة الأمريكية تنفي المساعي الأمريكية لتهجير سكان غزة لليبيا وتصف «الإدعاءات» بالتحريضية

طرابلس – «القدس العربي»: بعد أن أثارت تقارير إسرائيلية عن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة لعدة دول بينها ليبيا جدلا واسعا على الصعيد الدولي والمحلي أيضا، جددت السفارة الأميركية لدى ليبيا، الجمعة، نفيها لما يتردد حول نقل سكان غزة إلى ليبيا بمساع منها، واصفة ما يجرى تداوله في هذا الشأن بأنه أخبار كاذبة وادعاءات تحريضية.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة إكس «أخبار كاذبة تؤكد السفارة أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تمامًا.

وفي 18 أيار / مايو الماضي نفت سفارة الولايات المتحدة أيضا صحة تقارير صحفية عن الخطط الأميركية ذاتها، وقالت يومها التقارير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا غير صحيحة.

ويأتي هذا النفي بعد يوم من زيارة المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، ليبيا ولقائه في طرابلس كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واجتماعه مع قائد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقد تجدد الجدل على خلفية سلسلة من التقارير الصحفية التي أشارت للمخطط، حيث تسعى حكومة نتنياهو، لتهجير سكان غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والجمعة الماضية كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الموساد زار العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، حاملاً مقترحاً لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة.

ووفقاً للقناة، طلب برنيع من مسؤولين في البيت الأبيض، بينهم المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا لمخطط تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة، مع حثّ دول مثل ليبيا وإندونيسيا وإثيوبيا على استقبالهم، مقابل حوافز تقدّمها الولايات المتحدة لتلك الدول

ولم تشر القناة إلى وجود موافقة أميركية رسمية، إلا أنها أكدت استمرار المحادثات بهذا الشأن.

ورغم ادعاء الاحتلال بأن هذا «النقل السكاني» سيكون «طوعيًا»، فإن تقارير قانونية أميركية وإسرائيلية حذّرت من أن التهجير الجماعي في ظلّ عدوان مستمر وحصار خانق قد يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

والثلاثاء حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الثلاثاء، من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين معلنة إدانتها سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة.

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت بقلق بالغ التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة، بشأن مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز الموساد بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدة دول باستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجَّرين قسرًا من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا.

وجددت اللجنة موقفها الثابت والذي عبرت عنه في بيانات سابقة برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدة رفضها بشكل قاطع الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.

أكدت اللجنة أن ليبيا، شعبًا ومؤسسات ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ستواجه بالرفض الشعبي والرسمي سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية.

ودانت اللجنة بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف، داعية الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزارة الخارجية إلى إصدار موقف واضح وعلني في هذا الشأن، ورفض هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلاً من السعي لتهجير أهلها، مؤكدة في ختام البيان أن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي تصريح صحفي قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الحكومة الصهيونية ومن خلفها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تستغل وضع ليبيا الهش من انقسام وتشرزم وأطماع بعض المتنازعين على السلطة لتمرير مخططاتها الخاصة بتهجير الفلسطينيين.

وانتقد بن شرادة الصمت الذي خيم على حكومتي الوحدة الوطنية وتلك المكلفة من مجلس النواب، إزاء التقارير التي تحدثت عن مخططات لإعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا التي وصفها بأنها حقيقية وصحيحة ولم يستبعد أن تكون هناك أطرافًا ليبية أبدت انفتاحها على هذه المخططات.

وأضاف: «لا يوجد سوى مجلس النواب الذي رفض بشكل واضح هذه المخططات، أما الحكومات فلا رجاء بأن تصرح بالخصوص. نعلم جيدًا أنهم يخشون أن يزعزع هذا التصريح كراسيهم».

من جهته قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن الوضع الليبي حرج، والصراع بين الأطراف قد يستغل من جهات خارجية للضغط عليها، خاصة بعد تزايد الحديث عن وجود خطة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الليبية، تزامنا مع زيارة مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إلى ليبيا.

وكان نصية قد طالب في تصريحات له الثلاثاء بضرورة اتباع أقصى درجات الشفافية والوضوح خلال محادثات مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، توضيحًا للموقف الليبي في ظل تقارير عن نية الولايات المتحدة ترحيل بعض المجرمين إلى ليبيا، وخطة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الليبية.

وقال إن الزيارة يجب أن تكون شفافة ولا سيما في ظل حساسية القضايا المطروحة، التي تتصل بشكل مباشر بمستقبل البلاد وسيادتها الوطنية، خاصة أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية، ومن الضروري أن تكون المواقف الرسمية متزنة ووطنية، وبعيدة عن الحسابات الشخصية والمكاسب السياسية الموقتة.