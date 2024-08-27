بعد الخذلان.. محاولة جزائرية جريئة لخطف ساحر برلين الصغير

لندن- “القدس العربي”:

على النقيض من الأنباء التي تداولها الإعلام المحلي الشهر الماضي، كشفت تقارير صحافية جديدة، عن تحرك المسؤولين في اتحاد كرة القدم الجزائري، لخطف واحد من جواهر أبناء المهاجرين في أوروبا، والإشارة إلى صانع ألعاب نادي هيرتا برلين إبراهيم مازة، الذي يتم إعداده في الوقت الحالي مع الفئات السنية لمنتخب ألمانيا، ليكون واحدا من الأسماء البارزة في منتخب الناسيونال مانشافت الأول مستقبليا.

وكان مازة الأب، قد اختص صحيفة “لا غازيت دي فنيك”، بمقابلة حصرية في النصف الثاني من يوليو/ تموز الماضي، نفى خلالها صحة ما كان يتردد على نطاق واسع في وسائل الإعلام و”السوشيال ميديا” في وطن محاربي الصحراء، بشأن اقتراب نجله من تحويل جنسيته الرياضية من الألمانية إلى الجزائرية، ريثما يحصل على دعوة لتمثيل منتخب الآباء والأجداد الأول على المدى القريب أو المتوسط.

وفي تحديث جديد لهذا الملف، علمت منصة “عين الرياضية” من مصادرها داخل اتحاد كرة القدم الجزائري، أن الرئيس وليد صادي ومجلسه المعاون، تفاعلوا مع إشعار والد المراهق البالغ من العمر 18 عاما. وبناء عليه، أخذ اتحاد الكرة وضعية الاستعداد للظفر بخدمات اللاعب المُلقب بساحر برلين الصغير، لا سيما بعد بدايته المميزة مع ناديه العاصمي، التي ساهمت في زيادة عدد الطامعين بالحصول على خدماته في المرحلة القادمة، وفي مقدمتهم نادي شتوتغارت الناشط في دوري البوندسليغا.

وتأكيدا على جدية الاتحاد الجزائري في ضم مازة إلى القائمة العريضة التي فَضلت تمثيل ثعالب الصحراء على حساب منتخب النشأة والمولد في القارة العجوز، مثل فارس شايبي، وبدر الدين بوعناني، وحسام عوار، وأمين غويرو وآخرون، قال المصدر، إن المسؤولين وأصحاب القرار، وضعوا الكرة في ملعب إبراهيم وعائلته، من خلال ما وُصف بـ”المقترح المغري”، الذي يرتكز على فكرة استدعاء اليافع بشكل مباشر إلى المنتخب الأول، رغم أنه لا يتمتع بواحد من أهم شروط ومعايير المدرب السويسري لاختيار اللاعبين، بضرورة اللعب في أعلى مستوى تنافسي في القسم الأول أو الممتاز في الدوريات الأوروبية الكبرى، فيما ينشط صاحب الشأن في دوري القسم الثاني الألماني.

وفي الختام، أشار التقرير إلى ثقة المسؤولين الجزائريين في نجاح المحاولة، والأمر لا يتعلق فقط بصعوبة مقاومة الانتقال السريع من الكفاح مع منتخبات الشباب في ألمانيا إلى رفاهية اللعب مع المنتخب الأول لأبطال أفريقيا 2019، بل أيضا لحاجته لمزيد من الوقت لتحقيق أهدافه وتوقعاته بتثبيت أقدامه في مشروع المدرب يوليان ناغلسمان مع أبطال العالم 4 مرات من قبل، أو كما جاء بالنص “لاستحالة” انضمامه إلى منتخب ألمانيا الأول، في ظل وضعه الحالي كموهبة ما زالت في بداية طريق الألف ميل، رغم بدايته الرائعة هذا الموسم، بتسجيل هدف وصناعة آخر من مشاركته أساسيا في أول 3 مباريات.