بعد «الزاوية»… المنطقة العسكرية في الساحل الغربي تعلن دخول مدينة «العجيلات» امتداداً للعملية العسكرية الأمنية

طرابلس – «القدس العربي»: بعد العملية العسكرية في مدينة الزاوية الليبية، التي تصاعدت وتيرتها ووصلت حد استخدام الطيران لضرب أهداف محددة لمهربين ومجرمين، أكدت المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» أن قواتها دخلت مدينة العجيلات لفرض الأمن فيها، وذلك بعد سنوات استغل فيها المجرمون وشبكات الجريمة بعض مناطقها كأوكار للاتجار بالمخدرات والبشر، بالإضافة إلى ممارسة الخطف والابتزاز والقتل.

وأضافت في بيان: «تزامنًا مع دخول قواتنا إلى العجيلات، رصدت وحداتنا قيام بعض المندسين باستغلال الأوضاع لإرباك سير العملية. وعلى إثر ذلك، وجه آمر المنطقة، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، تعليماته الفورية إلى غرفة العمليات للتعامل بحزم وقوة مع أي جهة أو مجموعة داخل منطقة العمليات تحاول تشويه دور أبطال المنطقة في حفظ أمن واستقرار المدينة».

كما أصدر آمر المنطقة العسكرية تعليماته بالتنسيق مع الشرطة العسكرية لتثبيت بوابات على مداخل ومخارج المدينة وفي داخلها لملاحقة أي مجموعة وردع كل من يحاول التشويش على عمليات جيشكم المتواصلة، مؤكدًا أن مساعي أولئك الذين استهتروا بأرواح الأبرياء وحياتهم لن تثني القوات عن أداء مهامها.

وقال: «نشرت الشرطة العسكرية دورياتها في المدينة بمساندة من قواتنا، حيث أجرى آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب، جولة في شوارع العجيلات والحديث مع سكانها الذين رحبوا وأشادوا بدور جيشكم وتضحياته وضمانه لأمن واستقرار المدينة».

ودعت المنطقة العسكرية في الساحل الغربي كافة المواطنين في مدينة العجيلات إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي اعتداءات أو تحركات مشبوهة وأماكن وأوكار يختبئ فيها الخارجون عن القانون. وأعلنت عن بدء تنفيذ مداهمات دقيقة ومُحكمة على أوكار الجريمة في مدينة العجيلات.

وأضافت أن هذه العملية تأتي استكمالاً للعملية الأمنية التي أُطلقت في مدينة الزاوية، وضمن الخطة العسكرية الهادفة إلى فرض هيبة الدولة، وتعزيز قوة القانون، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت ضرورة ابتعاد المدنيين عن الأماكن والأوكار المشبوهة نظراً لاستمرار العمليات العسكرية. ودعت المواطنين كافة إلى التعاون والتواصل معها للإبلاغ عن أي أوكار مشبوهة أو مجموعات خارجة عن القانون، وفق البيان.

وتشهد العجيلات اضطرابات أمنية بصفة مستمرة، كان آخرها في كانون الثاني/يناير الجاري، حين وقعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة 103 مشاة، المعروفة باسم السلعة وأخرى تابعة لحاتم الفهري في نطاق بوابة رأس يوسف ومنطقة الجديدة وجنان اعطية.

ومع بدء العملية الأمنية في العجيلات، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع المواطنين والمقيمين القاطنين بالقرب من مناطق النزاع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقليل من التحرك والبقاء بمنازلهم.

وطالبت في بيان، أطراف النزاع بفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر من إجلاء العالقين بمناطق العمليات الأمنية والعسكرية، محملة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قد يترتب على العمليات العسكرية التي أطلقها، من مخالفات وتجاوزات أو مساس بأمن وسلامة وحياة المدنيين.

وشددت على أهمية الالتزام بضمانات أمن وسلامة السكان وعدم تحويل المناطق السكنية إلى ساحة قتال، وطالبت جميع القوات العسكرية والأمنية بضمان أمن وسلامة المدنيين في أثناء العمليات وعدم تعريضهم للخطر، طبقاً لما نصّت عليه قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي أول كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن الجيش الليبي، ممثلاً بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، إطلاق عملية عسكرية وأمنية شاملة في مدينة الزاوية، بهدف إعادة الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.

وقال آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، الفريق صلاح النمروش، إن العملية العسكرية التي أطلقها في المنطقة ابتداء من مدينة الزاوية، تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي.

وأضاف النمروش خلال كلمة أعلن فيها إطلاق العمليات العسكرية بالساحل الغربي، أنهم كعسكريين اليوم يلبون النداء ويتوجهون إلى الساحل الغربي، ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات.

وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي دعت المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى الابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بالمشبوهة كونها أهدافاً لعملياتها الجارية في مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وزير الداخلية المكلف بالتعميم على القوات التابعة لوزارته، بعدم خروج آليات مسلحة من ثكناتها، والتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متكررة بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة بين حين وآخر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين، وتسببت هذه الاشتباكات في حدوث حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ومحطة توليد الكهرباء في المدينة.