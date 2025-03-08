بعد الضغوط الفرنسية.. بوعدي يعطي المغرب جوابا نهائيا

باريس- “القدس العربي”:

أفادت تقارير صحافية، بأن جوهرة نادي ليل أيوب بوعدي، أعطى بالفعل جوابه النهائي للمسؤولين وأصحاب القرار في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن المفاضلة بين تمثيل منتخب مسقط رأس الفرنسي وبين ارتداء قميص وطن الآباء والأجداد المغربي، وذلك بالتزامن مع الأنباء الرائجة في وسائل الإعلام الفرنسية، بخصوص الضغوط التي يتعرض لها المراهق المزدوج الجنسية، لإقناعه بصرف النظر عن فكرة اللعب لمنتخب أسود أطلس على المستوى الدولي.

من جانبها، نقلت صحيفة “المنتخب” المغربية عن مصادر فرنسية، أن المدير الفني لمنتخب الديوك ديديه ديشامب، قد أعطى الضوء الأخضر لمساعده، من أجل تكثيف المفاوضات والضغوط على اليافع البالغ من العمر 17 عاما، أملا في حسم هذا النزاع مع الجامعة المغربية، بعد تحركات وليد الركراكي ووسطاء رئيس المنظومة فوزي لقجع، التي أسفرت في البداية عن حصولهم على موافقة اللاعب المبدئية لتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية، ريثما يكون جزءا من مشروع الأسود في فترة ما قبل استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا والاستعداد لكأس العالم 2026.

وعلى النقيض من الرواية الشائعة في فرنسا، عن اجتماع أيوب مع مساعد ديشامب الأسبوع المقبل، لرسم خطة تصعيده إلى المنتخب الأول في المرحلة القادمة، قالت منصة “Win Win” الرياضية نقلا عن مصدر مقرب من بوعدي الأب، إنه أخبر وسطاء الرئيس فوزي لقجع، بأن رغبة ابنه الأولى هي تمثيل رابع مونديال قطر 2022، لكن بنسبة كبيرة، لن يكون متاحا ضمن قائمة الدماء والوجوه الجديدة التي تنتظر فرصتها الأولى تحت قيادة الركراكي في معسكر الشهر الجاري، أبرزهم اكتشاف كلوب بروج البلجيكي شمس الدين طالبي، وظاهرة رينجرز الاسكتلندي حمزة إكمان.

وأرجع التقرير، سبب تأجيل انضمام بوعدي إلى قائمة الركراكي في مباراتي هذا الشهر أمام النيجر وتنزانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لحاجته لمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات اللازمة لتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية والمغربية، وذلك كونه لاعبا محسوبا على منتخب الديوك تحت 21 عاما، ويتعين عليه التقدم بخطاب مكتوب باليد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لطلب تغيير جنسيته الرياضية، حتى يتمكن من اللعب للمنتخب المغربي بشكل قانوني، وليس كما يُشاع في فرنسا، بأنه يتم إعداده وتحضيره ليكون جزءا من مشروع ديشامب في مونديال أمريكا الشمالية.

وفي الختام، أشار المصدر إلى تفهم الركراكي ومساعديه رشيد بن محمود وعبد العزيز بوحزامة، لموقف اللاعب ووالده في الوقت الحالي، وبناء عليه قرر المدرب تأجيل ضم أيوب إلى القائمة في معسكر مارس/ آذار، في انتظار أن يكون متاحا لبدء مشواره مع منتخب الآباء والأجداد، مع أول توقف دولي بعد مباراتي النيجر وتنزانيا في يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيكون المنتخب المغربي على موعد مع مباراتين وديتين أمام تونس وبنين، في بداية تحضيراته قبل استضافة المونديال الأفريقي نهاية هذا العام.