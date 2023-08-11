بعد العرض السعودي المغري.. رئيس نابولي يعلق على مستقبل أوسيمين مع الفريق

روما: قال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، إن نجم الهجوم فيكتور أوسيمين، مستمر ضمن صفوف الفريق حامل لقب الدوري، وذلك وسط ما يتردد حول تلقي عرض مغري من السعودية.

وقال دي لاورينتيس في تصريحات لقنوات “سكاي سبورتاس” الإيطالية: “أوسيمين مستمر. إلى أين سيذهب؟”.

وذكر دي لاورينتيس أن أوسيمين، الذي سجل 26 هدفا ساعد بها نابولي في الفوز خلال الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025.

وقال دي لاورينتيس: “هناك عقود، ويجب احترامها من كلا الجانبين، لأنها علاقة ثنائية”.

وأدلى رئيس نابولي بتصريحاته بعد ما ذكرته تقارير إخبارية منذ تموز/ يوليو الماضي أن الهلال السعودي عرض على نابولي 140 مليون يورو (154 مليون دولار) لضم المهاجم النيجيري أوسيمين.

وذكرت تقارير إيطالية مؤخرا أيضا أن مفاوضات التجديد بين أوسيمين ونابولي توقفت، لكن شبكة سكاي ذكرت أنه جرى استئناف المفاوضات الآن.

(د ب أ)