بعد العفو الشامل.. بدء إطلاق سراح أنصار ترامب الذين اقتحموا الكابيتول

كمبرلاند: بدأ أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات مغادرة السجن اليوم الثلاثاء، بعد أن أصدر الرئيس عفوا شاملا عنهم.

وأثار عفو الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عن 1500 متهم أمس الاثنين فور تنصيبه، غضب النواب الذين تعرضوا للخطر في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وتم إطلاق سراح ستيوارت رودس، زعيم جماعة “حراس القسم” سابقا الذي حصل على تخفيف لحكم السجن الصادر بحقه لمدة 18 عاما، بعد منتصف الليل في كمبرلاند بولاية ماريلاند.

ولم يدخل رودس مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني، لكنه أدين بالتخطيط لاستخدام القوة ضد الكونغرس لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات في ذلك الوقت. كما اتُهم بالمساعدة في تخزين أسلحة نارية في فندق بولاية فرجينيا القريبة لتسهيل نقلها عبر النهر إلى واشنطن.

وقال زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “دونالد ترامب يبشر بعصر ذهبي للأشخاص الذين يخالفون القانون ويحاولون الإطاحة بالحكومة”.

وكان العفو الذي أصدره ترامب مجرد واحد من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها بعد مراسم تنصيبه.

(رويترز)