بعد «العودة لأحكام الشريعة»… مناخ «مشحون» في برلمان الأردن وتجاذبات «تشريعية» مع الإسلاميين

عمان- «القدس العربي»: تفاقم الخلاف تحت قبة البرلمان الأردني مجدداً بشأن ملف العودة لأحكام الشريعة في جلسة تشريعية متوترة شهدت سجالات مع نواب جبهة العمل الإسلامي وعكست انطباعات بأن العلاقة ما بين الدولة والمؤسسات من جهة، والحركة الإسلامية من جهة أخرى، بدأت تدخل في منحنيات حرجة نسبياً وقد تقود إلى تأزيم تشريعي ينتهي بأزمة سياسية متجددة.

وانتهى تصويت على تعديلات مطلوبة بإلحاح على قانون يخص شؤون المرأة في الأردن بإخراج اقتراح لنواب التيار الإسلامي له علاقة بعبارة «على ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».

وصوت النواب بأغلبيتهم ضد مقترح الإسلاميين، مع أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كان قد نصح بعدم محاولة الزج بتلك العبارة في مشروع قانون جديد وتحديثي، الهدف منه الإعلاء من قيمة شؤون المرأة وحقوقها في الأردن.

طالب الإسلاميون بعبارتهم الاعتراضية واقترحوا إلحاق تلك العبارة بالقوانين المرتبطة بحقوق وشؤون المرأة.

لكن التصويت جاء في اتجاه معاكس لما اقترحه التيار الإسلامي في مواجهة تشريعية مباشرة قد تكون الأولى في عهد البرلمان الجديد.

وتحدث الصفدي بوجود «القدس العربي» عن نصائح نظامية تشريعية يتجاهلها التيار خلال مداولات ونقاشات سلطة التشريع، خصوصاً أن رئيس مجلس النواب نصح عدة مرات بتجنب الاستفزاز التشريعي وعزل التعديلات القانونية عن جوانب التسييس.

وفي المقابل، يتوقع رئيس المجلس وآخرون من نواب الوسط البرلماني مواجهة تشريعية إضافية ترتبط هذه المرة بتعديل قانوني آخر يخص تسهيلات الاستثمار، حيث تقدم الإسلاميون بمذكرات تقترح مجدداً استثناء إسرائيل من أي تسهيلات استثمارية للشركات أو الدول أو حتى للأفراد، الأمر الذي يتجدد تحت قبة البرلمان ويوحي بحالة صدام تشريعية مع المعارضة الإسلامية قد تكون الأولى من نوعها أو صنفها في ظل البرلمان الحالي الجديد الذي نتج عن انتخابات أقر الإسلاميون قبل غيرهم بنزاهتها.

كتلة التيار الإسلامي تمثل 31 نائباً وتشكل الأغلبية، لكن الإصرار على عبارات مثل العودة لأحكام الشريعة واستثناء إسرائيل من تسهيلات استثمارية هما مسألة تسهم في تحشيد القوى والكتل الوسطية الأخرى تحت سقف البرلمان في الاتجاه المضاد، خصوصاً أن السلطة التنفيذية تتحدث عن تعديلات قانونية على قوانين محلية وليست سياسية، وهي تعديلات مطلوبة بإلحاح كما تقول الحكومة؛ لأنها تمثل احتياجات للدولة.

وعليه، يسهم تخندق الإسلاميين من النواب وراء مقترحاتهم بعدة اتجاهات تشريعية في وقوف مراكز القرار الرسمي والحكومة، بالإضافة إلى كتل التيارات الوسطية، في خندق واحد لإحباط تلك المقترحات التشريعية بتوقيع نواب جبهة العمل الإسلامي.

وهو مشهد قد يؤسس لحالة احتقان في التجربة البرلمانية برمتها، ويعكس صراعاً مفترضاً على أساس سياسي ضمن الجلسات التشريعية.

اقترح مسؤولون وأصدقاء للتيار الإسلامي عدة مرات تجنب الجمل الاعتراضية تشريعياً، والتركيز على تسييس الجانب الرقابي فقط.

لكن التيار يرى أنه من الطبيعي أن يعكس قناعاته ومبادئه على التشريعات والتعديلات، وعلى الحكومة ألا يزعجها ذلك في كل حال حتى بالنسبة للخبير البرلماني والسياسي الدكتور ممدوح العبادي، الذي اعتبر في نقاش مع «القدس العربي» أن كتل البرلمان متساوية في حقوق الاعتراض والمتابعة والتشريع والرقابة، وأن المقتضيات الديمقراطية تتطلب تجنب أو عزل وإقصاء أي رأي، والاحتكام إلى التصويت والجاهزية هو الأساس.

وهنا برزت في جلسة أمس الإثنين التشريعية تلك التصدعات والخلافات المسيسة التي تنعكس على التشريعات، فيما كانت الجلسة ذاتها متوترة إلى حد ملموس، حيث بذل رئيس المجلس الصفدي جهداً كبيراً للحفاظ على نصاب الاجتماع أمس بسبب أهمية التعديلات المطلوبة من جهة الدولة والحكومة.

وشهدت الجلسة أيضاً تبادلاً لبعض الاتهامات وتجاذبات مع نواب التيار الإسلامي.

أحد النواب مزق الورقة التي يتحدث عنها، وانتقد الصفدي غياب بعض مسؤولي الاختصاص الممثلين للحكومة في جلسة تشريعية مهمة. وشهدت الجلسة احتقانات تعكس في جذرها الواقعي مستويات بدأت تتقدم من الخلافات السياسية ليس فقط مع نواب الحركة الإسلامية، ولكن مع الحركة ذاتها ومع جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر عليها.

المناولات في المستوى التشريعي تعكس أزمة أوسع وأعمق مع التيار الإسلامي تعبر عن نفسها بالبيانات التي صدرت سابقاً عن بعض نواب الوسط، وتتهم تظاهرات يشرف عليها الإسلاميون بالإساءة لأجهزة الدولة السياسية الأمنية والعسكرية خلال فعاليات تضمنت ما سمي بالهتافات المسيئة.

وأغلب الظن أن ما تسميه الأوساط الرسمية بمحاولة إعاقة المسار التشريعي، يعكس دخول الخلافات إلى مرحلة جديدة تماماً قد تذهب باتجاهات متأزمة أكثر وسط مؤشرات تبادل عتب عنيف ونصائح يتم تجاهلها، وأيضاً وسط شعور التيار الإسلامي بأن واجبه الأساسي يتطلب الانحياز للمبادئ والرؤية التي انتخب نواب جبهة العمل الإسلامي على أساسها.

الانطباع في هذ المعنى، يزيد بأن المشهد البرلماني الأردني برسم إسقاطات سياسية تظهر الخلاف مع الإسلاميين ضن وجبة تجاذب تشريعية ورؤية أمنية تقابلها، تسعى للحفاظ على الحالة الداخلية وسط صخب المظاهرات المؤيدة للمقاومة والمعارضة بشدة للعدوان الإسرائيلي.