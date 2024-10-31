بعد الفوز على ليستر سيتي.. نيستلروي يعرب عن رغبته في البقاء بمانشستر يونايتد

لندن: أعرب رود فان نيستلروي عن رغبته في أن يكون جزءا من الجهاز الفني لروبين أموريم، بعدما تمكن المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، من قيادة الفريق لتحقيق فوز كبير على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المدرب الهولندي دفع ثمن البداية السيئة لموسمه الثالث مع الفريق، بعد أن فاض الكيل بمسؤولي النادي إثر الخسارة أمام ويستهام يوم الأحد الماضي.

وتولى فان نيستلروي تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم، وأبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد نظراءهم في نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، أنهم سيدفعون 10 ملايين يورو، وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني أموريم.

وتتواصل المفاوضات، حيث يسعى مانشستر للتعاقد مع المدرب البرتغالي في أقرب وقت ممكن، ولكن بعد الفوز 5 / 2 على ليستر، تشير الأمور إلى أن الفريق في أيد أمينة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وبسؤاله عما إذا كان سعيدا بالبقاء كمدرب مؤقت أثناء استمرار المفاوضات مع أموريم، قال فان نيستلروي لشبكة “سكاي سبورتس”: “بالطبع، حضرت إلى هنا كمدرب مساعد، كي أساعد النادي”.

وأضاف: “الآن في هذا المنصب، أنا أساعد الفريق طالما هو بحاجة إلي. وفي المستقبل في أي منصب، أنا هنا لمساعدة النادي أكثر، لبناء المستقبل، ولهذا السبب أنا موجود هنا”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يريد أن يكون جزءا من الجهاز الفني الجديد لمانشستر، قال المهاجم السابق: “كما قلت، أنا هنا للمساعدة، أنا هنا كي أخدم الفريق، أنا هنا كي أقدم كل ما عندي للنادي في أي منصب، مع وجود الكثير من الأشخاص حولي والذين يريدون الأفضل للنادي، وهذا لن يتغير أبدا”.

