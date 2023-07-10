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بعد الكاميرون.. مبابي سيزور الجزائر ووالدته: ”إنه فخور بجذوره”- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

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باريس-”القدس العربي”:

بعد زيارته إلى الكاميرون، مسقط رأس والده ويلفريد مبابي، والتي أثارت حماسة هائلة، يُفترض أن يقوم كيليان مبابي، نجم كرة القرن الفرنسية، بزيارة مماثلة إلى الجزائر، مسقط رأس والدته ووكيلة أعماله فائزة العماري، وفق ما صرحت به الأخيرة للصحافة المحلية في الكاميرون.

وقالت السيدة العماري: ”من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ ببلدانه الأصلية، أي الكاميرون والجزائر، إنه فرنسي ويفتخر بكونه كذلك، لكنه أيضًا فخور بجذوره.. أن نساعد في المجال القريب من قلوبنا، أي التعليم، والسماح لهؤلاء الأطفال بأن يكبروا بطريقة هادئة”.

للإشارة، شملت زيارة قائد المنتخب الفرنسي لمسقط رأسه الكاميرون زيارات للمدارس التي تمولها مؤسسة ”انسبايرد باي كيليان مبابي” الخيرية التابعة له، التي تهتم، بالإضافة لمجالات أخرى، بتعليم الأطفال ضعيفي السمع.

وفي ختام زيارته إلى الكاميرون التي استمرت ثلاثة أيام، شكر مهاجم باريس سان جيرمان وفرنسا كيليان مبابي الكاميرونيين، يوم الأحد، على حفاوة الاستقبال في مسقط رأس والده ويلفريد، آملاً في أن يتكرر اللقاء معهم قريبا.

وأتت هذه الزيارة إلى الكاميرون في أوج الأزمة التي تمر بها العلاقات بين كيليان مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان حول تمديده لعقده مع النادي من عدمه؛ وقبل استئناف تدريبه مع باريس سان جيرمان، المقرر يوم الاثنين 17 يوليو الجاري.

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