بعد الكاميرون.. مبابي سيزور الجزائر ووالدته: ”إنه فخور بجذوره”- (فيديوهات)

باريس-”القدس العربي”:

بعد زيارته إلى الكاميرون، مسقط رأس والده ويلفريد مبابي، والتي أثارت حماسة هائلة، يُفترض أن يقوم كيليان مبابي، نجم كرة القرن الفرنسية، بزيارة مماثلة إلى الجزائر، مسقط رأس والدته ووكيلة أعماله فائزة العماري، وفق ما صرحت به الأخيرة للصحافة المحلية في الكاميرون.

وقالت السيدة العماري: ”من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ ببلدانه الأصلية، أي الكاميرون والجزائر، إنه فرنسي ويفتخر بكونه كذلك، لكنه أيضًا فخور بجذوره.. أن نساعد في المجال القريب من قلوبنا، أي التعليم، والسماح لهؤلاء الأطفال بأن يكبروا بطريقة هادئة”.

للإشارة، شملت زيارة قائد المنتخب الفرنسي لمسقط رأسه الكاميرون زيارات للمدارس التي تمولها مؤسسة ”انسبايرد باي كيليان مبابي” الخيرية التابعة له، التي تهتم، بالإضافة لمجالات أخرى، بتعليم الأطفال ضعيفي السمع.

Kylian Mbappé a bien pour projet d'aller en Algérie prochainement 🇩🇿 pic.twitter.com/J6TbsKW0Uj — BORZ (@BORZISBACK) July 8, 2023

وفي ختام زيارته إلى الكاميرون التي استمرت ثلاثة أيام، شكر مهاجم باريس سان جيرمان وفرنسا كيليان مبابي الكاميرونيين، يوم الأحد، على حفاوة الاستقبال في مسقط رأس والده ويلفريد، آملاً في أن يتكرر اللقاء معهم قريبا.

🇨🇲 L’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a remercié les Camerounais ce dimanche après son séjour de trois jours dans le pays natal de son père Wilfridhttps://t.co/D72ok5KXaG — RMC Sport (@RMCsport) July 9, 2023

Kylian Mbappe dressed in Traditional atttire in his father's village island

"Jebalè" in Cameroon 🇨🇲 @soka25east pic.twitter.com/xyAEs4n4AN — Collins Okinyo (@bedjosessien) July 9, 2023

وأتت هذه الزيارة إلى الكاميرون في أوج الأزمة التي تمر بها العلاقات بين كيليان مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان حول تمديده لعقده مع النادي من عدمه؛ وقبل استئناف تدريبه مع باريس سان جيرمان، المقرر يوم الاثنين 17 يوليو الجاري.