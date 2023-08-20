بعد المحافظين.. الخارجية الفلسطينية تشرع بخطوات إحالة عدد من السفراء للتقاعد

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية، أنها شرعت بإعلام عدد من السفراء، بقرار إحالتهم للتقاعد، في الوقت الذي قام فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتكريم عدد من المحافظين الذين أحيلوا مؤخرا للتقاعد، في إطار خطة جديدة تهدف للدفع بوجوه شابه لتقلد هذه المناصب.

وأعلن مكتب وزير الخارجية، في بيان مقتضب نشر على صفحة الوزارة على موقع “فيسبوك” أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس جرى إعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول.

وأوضح أنه سيتم إبلاغهم بذلك في حينه.

وقدمت وزارة الخارجية الشكر للسفراء، على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح القضية الفلسطينية، وتمنت لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد.

وقالت إنها ستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه.

ولم يتضمن بيان وزارة الخارجية أسماء السفراء الذين أحيلوا للتقاعد، ولا عددهم، ولا الأماكن الجغرافية التي يخدمون بها.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت قبل أيام أن هناك توجها لدى القيادة الفلسطينية، لإحداث تغييرات ملموسة في الكثير من المناصب القيادية في السلطة الفلسطينية، تشمل إلى جانب تغيير المحافظين السلك الدبلوماسي وهيئات حكومية أخرى، كما يتردد أن هناك تعديلا وزاريا سيحدث قريبا، يطال عددا من الوزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية.

هذا وقد ترافق الإعلان من قبل وزارة الخارجية، حول إحالة سفراء للتقاعد، مع تقليد الرئيس عباس عدداً من المحافظين، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، كلاً من اللواء إبراهيم محمد محمود رمضان، واللواء رافع توفيق حسين رواجبة، والسيد عصام رشيد أبو بكر، واللواء أكرم جبران جبر الرجوب، وأحمد عبد الفتاح نصر، وأحمد العبد محمد الشيبي، واللواء يونس إبراهيم فايز العاصي، وكامل أحمد حسن حميد.

كذلك شمل التكريم كلا من المحافظين المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وهم إبراهيم أبو النجا، واللواء صلاح أبو وردة، وجهاد علي أبو العسل، واللواء جبرين البكري.

وبموجب التكريم منح الرئيس عباس المحافظين المتقاعدين، نجمة الاستحقاق، تقديراً لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي خدمة أهداف المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد حضر مراسم التكريم، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمحافظ موفق دراغمة من شؤون المحافظات.