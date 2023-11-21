سياسة | عربي | فلسطين

بعد المزاعم أن حماس حفرتها.. إيهود باراك يعترف أن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء- (فيديو)

21 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

لندن- “القدس العربي”:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء “بناها مطورون إسرائيليون” عندما كانت إسرائيل تدير المكان قبل عقود.

وأوضح باراك: “منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع”.

 

ومنذ اقتحامه الشفاء قبل عدة أيام، تبيّن كذب جيش الاحتلال بشأن ادعاءاته بوجود أنفاق ومقرات عسكرية لحركة حماس أسفل المستشفى.

وفشل الجيش في تقديم أي إثبات على مزاعمه تلك، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء، و”ليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس”.

وأجبر جيش الاحتلال العديد من المصابين والمرضى والطواقم الطبية على مغادرة المستشفى رغم ظروفهم الصحية الصعبة، ومن بينهم 28 طفلا خديجا تمّ إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 9:59 ص

    لا تقلقوا ……الصهاينة هم مهندسوا زوال كيانهم المجنون بمساعدة ماما أمريكا و أوروبا العجوز …..ما على الآخرين إلا الصبر و الإنتضار ……

    رد

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: إسرائيل تواجه “تسونامي” سياسيا ودبلوماسيا.. وقرار العدل الدولية عمق عزلتها
25 - مايو - 2024
إيهود باراك: نتنياهو عبد لوزرائه العنصريين الذين يريدون تصعيد الصراع لتعجيل ظهور المسيح المخلص- (فيديو)
16 - أبريل - 2024
باراك: نتنياهو يعيق صفقة تبادل مع حماس لدوافع سياسية شخصية
3 - مارس - 2024
جنرالات الاحتلال خصوم نتنياهو: زبد يذهب جفاء؟
22 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية