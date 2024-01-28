بعد النتائج المخيبة الأخيرة.. تشافي يحدد موعد رحيله عن برشلونة 

إسبانيا: قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال أمس السبت، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي لأكثر من نصف ساعة: “أود أن أعلن أنه اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران المقبل، لن أستمر في تدريب برشلونة.. إنه موقف يستند إلى المنطق، لذا قررت أنني لن أستمر كمدرب لبرشلونة”.

وتابع: “أعتقد أن النادي بحاجة إلى تغيير فعّال، وقد قلت ذلك للرئيس جوان لابورتا. أفكر في النادي واللاعبين، أعتقد أنهم سيتحررون وسيكونون أكثر هدوءا”.

وأضاف: “أعتقد أن أفضل شيء يجب فعله هو الرحيل في 30 يونيو. ومع ذلك، سأبذل كل ما في وسعي خلال الأشهر الأربعة المتبقية، وأعتقد أنه يمكننا تقديم موسم جيد وآمل أن تتغير آلية العمل، أعتقد أنني أفعل الشيء الصحيح”.

ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عاما، إذ شارك في 767 مباراة وحصد 25 لقبا، بما فيها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

ولكن رغم كونه من أساطير النادي، ومع فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن موسم برشلونة المتعثر وضع تشافي تحت الضغط.

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.

ويصطدم برشلونة بنظيره نابولي بطل إيطاليا الموسم الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

أفضل شيء

وأضاف تشافي (44 عاما): “أجريت محادثة إنسانية للغاية مع الرئيس (لابورتا)، وكانت مستندة إلى المنطق. الثقة مطلقة، حتى أنه تأثر قليلا”.

وأضاف: “لكنني أعتقد أن الوقت قد حان. لست مدفوعا بالمسائل المالية، بل بقلبي. أعتقد أن هذا أفضل شيء للنادي. لا أريد أن أكون مشكلة للنادي.

وأكد: “أنا في غاية الإصرار. لا أريد أن أكون مشكلة بل حلا، وأعتقد أنه من الآن وحتى يونيو لا يزال بإمكاني أن أكون حلا”.

وتعكس معاناة برشلونة على أرض الملعب حالة الاضطراب خارج الملعب التي يواجهها النادي، بما في ذلك المشكلات المالية العميقة وفضيحة التحكيم التي قد تستمر لسنوات.

وقدم الادعاء الإسباني في مارس/ آذار 2023، شكوى بشأن مدفوعات مزعومة من قبل برشلونة في الفترة من 2001 إلى 2018، بلغ مجموعها أكثر من 7.3 مليون يورو (7.92 مليون دولار) لشركات مملوكة للمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

ووافقت محكمة في برشلونة على النظر في القضية.

ويواجه برشلونة بالفعل تحديات مالية ضخمة تتعلق بفاتورة الأجور الضخمة، والآثار المترتبة على كوفيد-19، ومشروع تجديد ملعب “كامب نو” بقيمة 1.6 مليار يورو.

وقال تشافي: “أن تكون مدربا لبرشلونة هو أمر قاسٍ. الناس لا يقدرون عملك. إنه عمل يؤدي لحالة استنزاف رهيبة. أنا رجل إيجابي… لكن كما تعلم، ليس من المنطقي الاستمرار. هذا يؤثر على النادي وعائلتي… سأبقى في المنزل لفترة من الوقت، أحتاج أن أكون مع أولادي”.