بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن.. إيران تحث أمريكا على استخدام “الدبلوماسية” في الشرق الأوسط- (تدوينة)

طهران: حثت إيران الولايات المتحدة على استخدام الدبلوماسية لتخفيف التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، بينما تستعد طهران للرد العسكري على الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة أمريكية في مطلع الاسبوع الجاري.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، القول إن هناك دبلوماسية “نشطة” جارية حاليا من أجل إيجاد حل سياسي للحرب القائمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بدون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن “البيت الأبيض يعلم جيدا” أن الطريق لإنهاء الحرب و”الأزمة الحالية في المنطقة، سياسي”.

كاخ سفيد بخوبی می‌داند که راه حل پایان جنگ و نسل‌کشی غزه و بحران کنونی در منطقه، سیاسی است.

دیپلماسی در این مسیر فعال است. نتانیاهو در پایان عمر سیاسی جنایتکارانه خود قرار دارد. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 30, 2024

وتأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة كيفية الرد على الهجوم على القاعدة الامريكية بالأردن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات. ومن جانبه، قال الرئيس الامريكي جو بايدن، إن الهجوم نفذته “جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران وتعمل في سوريا والعراق”، مؤكدا أنه سيرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

(د ب أ)