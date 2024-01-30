سياسة | دولي | إيران

بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن.. إيران تحث أمريكا على استخدام “الدبلوماسية” في الشرق الأوسط- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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طهران: حثت إيران الولايات المتحدة على استخدام الدبلوماسية لتخفيف التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، بينما تستعد طهران للرد العسكري على الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة أمريكية في مطلع الاسبوع الجاري.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، القول إن هناك دبلوماسية “نشطة” جارية حاليا من أجل إيجاد حل سياسي للحرب القائمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بدون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن “البيت الأبيض يعلم جيدا” أن الطريق لإنهاء الحرب و”الأزمة الحالية في المنطقة، سياسي”.

وتأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة كيفية الرد على الهجوم على القاعدة الامريكية بالأردن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات. ومن جانبه، قال الرئيس الامريكي جو بايدن، إن الهجوم نفذته “جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران وتعمل في سوريا والعراق”، مؤكدا أنه سيرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 30, 2024 الساعة 9:41 ص

    هه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لا تفهم إلا لغة القوة والنار بالنار والعار والدمار والهزيمة النكراء للبناتاغون الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود 😒☝️🔥🐒🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 30, 2024 الساعة 9:58 ص

    تحية لإيران العظيمة التي تقف الند للند أمام عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 😃👋🔥🐒🚀🚀🚀🚀🚀

    رد

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