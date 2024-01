بعد الهجوم على قوات أمريكية.. كاميرون يحث إيران على “وقف التصعيد”- (تغريدة)

لندن: أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مساء الأحد، الهجوم على القوات الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين، كما حث إيران على “وقف التصعيد”.

وقال كاميرون في تغريدة عبر منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية، ونواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة”.

We strongly condemn attacks by Iran-aligned militia groups against US forces. We continue to urge Iran to de-escalate in the region.

Our thoughts are with those US personnel who have lost their lives and all those who have sustained injuries, as well as their families.

— David Cameron (@David_Cameron) January 28, 2024