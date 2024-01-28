سياسة | دولي

بعد الهجوم على قوات أمريكية.. كاميرون يحث إيران على “وقف التصعيد”- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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لندن: أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مساء الأحد، الهجوم على القوات الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين، كما حث إيران على “وقف التصعيد”.
وقال كاميرون في تغريدة عبر منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية، ونواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.
شبكة “سي إن إن” الأمريكية بدورها قالت إن الأمريكيين القتلى كانوا في “البرج 22” في الأردن قرب الحدود مع سوريا، وتمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط.
ويعد الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.
أما الأردن فمن جانبه، نفى أن تكون الهجمات على القوات الأمريكية وقعت داخل أراضيه.
وقال على لسان متحدث الحكومة الأردنية مهند المبيضين في بيان سابق، إن “الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا”.
وادّعت جماعة تسمى “المقاومة الإسلامية العراقية”، في بيان على صفحتها بمنصة تلغرام أن مقاتليها “هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية”.
وتعلن الجماعة التي تضم مليشيات شيعية موالية لإيران، أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف “ردا على الهجمات في غزة”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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