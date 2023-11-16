بعد انتشار فيديو “احكوا مع المصريين يطيبولي رجلي”.. وصول الطفل الفلسطيني المصاب إلى القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”: استَقْبَلَ معبر رفح، اليوم، طفلاً فلسطيني مصاباً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان قد وجّهَ رسالةً طالبَ فيها المسؤولين المصريين بعلاج قدمه.
وزير الصحة: الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «عبدالله» ويوجه بعلاجه في معهد ناصر
أعلن وزير الصحة خالد عبدالغفار، نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور خالد… pic.twitter.com/s6XiWG92pY
— ON (@ONTVEgy) November 16, 2023
وعبَرَ الطفل عبدالله كحيل المعبر بسيارة إسعاف بصحبة والدته، حيث جرى نقله إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة لتلقي العلاج.
وكان الطفل قد ظَهَرَ في فيديو حقق انتشاراً واسعاً، قال فيه: “احكوا شيء.. احكوا مع المصريين يطيبوا لي رجلي.. خسارة عليها.. رجلي”.
وأضاف: ” كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلي؟ اصنعوا لي عظمة .. خلّوني أمشي زيّ الأول”.
وعقب انتشار الفيديو، وجّهَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة لاستقبال الطفل الفلسطيني المصاب، والذي كان يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كافة الرعاية الطبية له في إحدى المستشفيات المصرية.
الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل يروي تفاصيل استغاثته للعلاج بـ #مصر بعد وصوله #معبر_رفح#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/NxwLHvvDdT
— القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 16, 2023
والله العظيم لو كنت حاكم مصر لامرت بعلاج كل المصابين من اهلنا في غزة وطبعا ارسلت لهم كل مايحتاجونه ولامرت الجيش بالوقوف معهم نشد من ازرهم بكل ما اعطانا الله
يجب تحرير مصر و الأردن قبل التفكير في تحرير فلسطين