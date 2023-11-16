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بعد انتشار فيديو “احكوا مع المصريين يطيبولي رجلي”.. وصول الطفل الفلسطيني المصاب إلى القاهرة

16 - نوفمبر - 2023

الطفل الفلسطيني الجريح عبدالله كحيل

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: استَقْبَلَ معبر رفح، اليوم، طفلاً فلسطيني مصاباً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان قد وجّهَ رسالةً طالبَ فيها المسؤولين المصريين بعلاج قدمه.

وعبَرَ الطفل عبدالله كحيل المعبر بسيارة إسعاف بصحبة والدته، حيث جرى نقله إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة لتلقي العلاج.

وكان الطفل قد ظَهَرَ في فيديو حقق انتشاراً واسعاً، قال فيه: “احكوا شيء.. احكوا مع المصريين يطيبوا لي رجلي.. خسارة عليها.. رجلي”.

وأضاف: ” كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلي؟ اصنعوا لي عظمة .. خلّوني أمشي زيّ الأول”.

وعقب انتشار الفيديو، وجّهَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة لاستقبال الطفل الفلسطيني المصاب، والذي كان يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كافة الرعاية الطبية له في إحدى المستشفيات المصرية.

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  1. يقول alaa:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 3:21 م

    والله العظيم لو كنت حاكم مصر لامرت بعلاج كل المصابين من اهلنا في غزة وطبعا ارسلت لهم كل مايحتاجونه ولامرت الجيش بالوقوف معهم نشد من ازرهم بكل ما اعطانا الله

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  2. يقول Anon:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 8:03 م

    يجب تحرير مصر و الأردن قبل التفكير في تحرير فلسطين

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