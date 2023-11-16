بعد انتشار فيديو “احكوا مع المصريين يطيبولي رجلي”.. وصول الطفل الفلسطيني المصاب إلى القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”: استَقْبَلَ معبر رفح، اليوم، طفلاً فلسطيني مصاباً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان قد وجّهَ رسالةً طالبَ فيها المسؤولين المصريين بعلاج قدمه.

وزير الصحة: الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «عبدالله» ويوجه بعلاجه في معهد ناصر أعلن وزير الصحة خالد عبدالغفار، نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد… pic.twitter.com/s6XiWG92pY — ON (@ONTVEgy) November 16, 2023

وعبَرَ الطفل عبدالله كحيل المعبر بسيارة إسعاف بصحبة والدته، حيث جرى نقله إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة لتلقي العلاج.

وكان الطفل قد ظَهَرَ في فيديو حقق انتشاراً واسعاً، قال فيه: “احكوا شيء.. احكوا مع المصريين يطيبوا لي رجلي.. خسارة عليها.. رجلي”.

وأضاف: ” كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلي؟ اصنعوا لي عظمة .. خلّوني أمشي زيّ الأول”.

وعقب انتشار الفيديو، وجّهَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة لاستقبال الطفل الفلسطيني المصاب، والذي كان يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كافة الرعاية الطبية له في إحدى المستشفيات المصرية.