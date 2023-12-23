بعد انتقادات واسعة.. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدافعون عن لقائهم رئيس دولة الاحتلال- (تدوينات)

القدس: دافع رؤساء كنائس القدس، السبت، عن مشاركتهم في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مؤكدين أنهم طالبوا خلاله بـ”وقف شلال الدم” في غزة.

وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية، الخميس، عقد هذا اللقاء التقليدي ونشرت صورا له.

ونقل بيان عن هرتسوغ قوله إن “قوى الشر من أسوأ الأنواع نفذت هجمات همجية وسادية” في إشارة إلى السابع من تشرين الأول/اكتوبر. وأضاف “أتوقع من زعماء العالم المسيحي أن يدينوا بشدة فظائع حماس وأن يدعموا جهودنا للقضاء على الشر” في الأراضي المقدسة.

כבכל שנה, אירחתי היום בבית הנשיא את מנהיגי הקהילות הנוצריות בישראל לקראת השנה האזרחית החדשה, בתקווה ותפילה משותפת שתהא שנה של שלום ואחווה. בירכתי אותם ואת מנהיגיהם לרגל חג המולד. אנו סוגרים שנה אזרחית ומתחילים אחת חדשה בלב כבד, כשאנו נלחמים באויב אכזר, כדי להביא לשינוי היסטורי… pic.twitter.com/Ysleo1wRGK — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 21, 2023

وشارك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتيني، وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون.

ولقي اللقاء انتقادات واسعة بين الفلسطينيين، في ظل ارتكاب الاحتلال حرب الإبادة المتواصلة في غزة.

وفي توضيح نشر السبت، قال بطاركة ورؤساء الكنائس في بيان مشترك إن اللقاء “لم يكن لتبادل المعايدات بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكنسي العالمي، المطالب بوقف شلال الدم في غزة”.

وبحسب البيان فإن “كل ما يتم تناوله خارج هذا الاطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس وخدمةً لأجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها او مخاطبتها”.

بطاركة القدس ورؤساء الكنائس يوضحون للرأي العام: لم نلتق مع رئيس اسرائيل للمعايدات، ولكن لايصال صوتنا وصوتكم: اوقفوا العدوان. pic.twitter.com/gt6LnG4qPG — الأب رفعــت بدر Fr Rifat Bader (@BaderRifat) December 23, 2023

وأثار اللقاء جدلا واسعا بين الفلسطينيين، الذين أكدوا أن هذه القيادات المسيحية لا تمثل أبناء الشعب بكل طوائفه.

في الصور أدناه، قادة الطوائف المسيحية من خوارنة كنائس القدس يزورون مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي بحلول موسم الأعياد ويتباهى هرتسوغ على منصته X انه يصلي مع رجال الدين المسيحي من أجل عام من السلام والأخوة!

هذا موقف لا يعبر عن مسيحيي فلسطين، مسيحيو فلسطين جزء لا يتجزأ من النسيج… pic.twitter.com/Uu1z58nfsx — Dalal IRIQAT دلال عريقات (@DalalIRIQAT) December 22, 2023

تغطية صحفية: “مجلس رعوي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك برام الله: ندين ونستنكر زيارة رؤساء الكنائس المسيحية في القدس لرئيس الاحـــتـلال بحجج واهية وأعذار مشينة، في ظل المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا والصمت العالمي المخزي. هذه اللقاءات ومثيلاتها لا تعبر عنا ولا تمت لنا بصلة، ونطالب… pic.twitter.com/CvGXzK3UhL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 22, 2023

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة حتى الآن 20057 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة.