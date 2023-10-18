بعد انتقاده لـ”صمته” .. محمد صلاح ينشر كلمة بالإنكليزية عن الوضع في غزة ـ (فيديو)

لندن: بعد انتقاده لما اعتبر “صمته” وعدم الإدلاء بموقفه مما يحدث في غزة والتضامن مع أهلها.. قام نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، بنشر مقطع مصور باللغة الإنكليزية عبر جميع حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قال إنه “ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا، ووحشية تحطم القلوب”.

ودعا صلاح “قادة العالم التكاتف معاً ومنع وقوع المزيد من مذابح الأبرياء في قطاع غزة”.

وأضاف: “لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وأردف: “يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع أواصرها، وأصبح من الواضح أنه يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، ومشاهد المستشفى (المعمداني) أمس (الثلاثاء) كانت مروعة”.

واختتم حديثه بالقول: “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود”.

وكانت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، قد نشرت صورة لصلاح ورسالة شكر له بعد تبرعه للجمعية لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، نقلا عن متحدثها أشرف القدرة، إن “حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا وما زالت 28 حالة حرجة إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة”.

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، التي ادعت عدم مسؤوليتها على المجزر، كما ارتفعت دعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية