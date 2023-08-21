بعد انفصاله عن زوجته.. رئيس وزراء كندا يقول إنه يركز على أطفاله

أوتاوا: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، إنه يركز حاليا على أبنائه والمستقبل، وذلك في أول تصريحات يدلي بها منذ أن أعلن هذا الشهر انفصاله عن زوجته صوفي جريجوار ترودو.

وعاد ترودو وزوجته من عطلة أسرية في إقليم كولومبيا البريطانية المطل على المحيط الهادي. وفي الثاني من أغسطس/ آب، قال مكتب ترودو إنه وقع مع زوجته اتفاقا قانونيا للانفصال لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر من قبل علنا.

وقال ترودو “قضيت 10 أيام مع العائلة (وكانت فرصة) جيدة حقا للتركيز على الأطفال وعلى العيش معا ومواصلة الحياة”.

وأحجم ترودو عن الرد على سؤال عما يشعر به حاليا ولم يوضح كذلك أي تفاصيل عن الانفصال، شاكرا من قدموا له الدعم ومشددا على ضرورة استمرار الخصوصية.

وأضاف ترودو “أريد حقا أن أشكر الكنديين على كرمهم الكبير فيما يتعلق باحترام خصوصيتنا”.

تزوج ترودو (51 عاما) وصوفي (48 عاما) في مايو/ أيار 2005، ولديهما ثلاثة أطفال هم زيفيار (15 عاما) وإيلا-غريس (14 عاما) وهادريان (تسعة أعوام). وسبق أن تحدثا صراحة عن مشكلات تواجه علاقتهما ولم يظهرا كثيرا في مناسبات عامة خلال السنوات الماضية.

(رويترز)