بعد بافاريا.. ولاية ألمانية تعتزم تجريم استخدام شعار “من النهر إلى البحر”

زاربروكن (ألمانيا): تعتزم ولاية زارلاند الألمانية أيضا تجريم استخدام شعار “من النهر إلى البحر” الذي يتم ترديده في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الادعاء في مدينة زاربروكن (عاصمة الولاية)، اليوم الإثنين، إن الشرطة فتحت بالفعل عدة تحقيقات تتعلق بهذا الأمر.

وكانت ولاية بافاريا أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستلاحق هذا الشعار جنائيا.

يأتي ذلك على خلفية حظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون في ألمانيا وهو الحظر الصادر من وزارة الداخلية الألمانية، وجاء في صفحة 3 من أمر الحظر قائمة طويلة من الشعارات المحظورة في ألمانيا مثل الأعلام وعصابات الرأس ثم جاء في نهاية القائمة عبارة قصيرة تقول “بالإضافة إلى شعار من النهر إلى البحر”.

وتعود هذه العبارة إلى حقبة الستينيات حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية تستخدمها آنذاك، ويعبر هذا الشعار عن تحرير المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط أي كل فلسطين التاريخية ما يعني إنكار حق إسرائيل في الوجود.

وحسب تصريحات الادعاء في زاربروكن، فإنه سيتم فتح تحقيقات مستقبلا في حال استخدام هذا الشعار بغض النظر عن اللغة التي يتم التعبير بها عنه وذلك بتهمة استخدام شعارات مخالفة للدستور أو شعارات منظمات إرهابية.

وأكد متحدث في رد على سؤال أن الشخص الذي تتم إدانته باستخدام هذا الشعار ستوقع عليه نفس العقوبات المفروضة في حال استخدام الصليب المعقوف أو أي شعار نازي وينص القانون الجنائي على أن العقوبة في هذه الحالة هي السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام أو غرامة مالية.

(د ب أ)