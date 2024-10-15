بعد بوعدي.. معركة فرنسية مغربية جديدة على “هالاند الأمراء”

لندن- “القدس العربي”:

تزامنا مع الأنباء الرائجة عن احتدام المنافسة بين المغرب وفرنسا على اكتشاف لاعب نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي، كشفت مصادر صحافية عن معركة جديدة حامية الوطيس تلوح في الأفق بين البلدين، وهذه المرة من أجل الحصول على ولاء عملاق شباب نادي مارسيليا أوغو القدميري، وذلك بعد التحول اللافت في مسيرته خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية.

وقالت منصة “Win Win” في تقرير خاص، إن المسؤولين وأصحاب القرار في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعطوا بالفعل الضوء الأخضر للكشافة والمندوبين هناك في فرنسا، لبدء المفاوضات مع المراهق البالغ من العمر 17 عاما وأسرته، أملا في انتزاع موافقته على تمثيل شباب أسود أطلس في المرحلة القادمة، وذلك قبل أن يرضخ لضغوط وإغراءات الديوك، لا سيما بعد اقتران اسمه في الآونة الأخيرة بالانضمام إلى المنتخبات الفرنسية في الفئات العمرية.

وجاء في نفس التقرير، أن اليافع الملقب بين رفاقه في غرفة خلع الملابس بـ”هالاند مارسيليا”، لما يتمتع من طول فارع يلامس المترين وأيضا قصة شعره ولونه الأشقر القريب من اللاعب النرويجي، بدأ يُكشر عن أنيابه مع فريق أمراء الجنوب الفرنسي لأقل من 19 عاما، آخرها نجاحه في هز شباك الخصوم 3 مرات في آخر 4 مشاركات مع فريقه، الأمر الذي جعله محط أنظار مختلف منتخبات الفئات العمرية لفرنسا، والآن بات أحدث الوجوه الصاعدة المستهدفة من قبل الأسود.

وفي الختام، شددت المنصة على أن الجامعة الملكية تراقب القدميري عن كثب في هذه الأثناء، وذلك تمهيدا لتوجيه الدعوة إليه لتمثيل منتخبات الأشيال في قادم المواعيد، كلاعب يحق له حمل جواز السفر الرياضي المغربي، لأصول من الوالد الذي يحمل الجنسيتين المغربية والسويدية، وسط توقعات بأن تأخذ مسيرته الاحترافية محنى آخر على المدى القريب أو المتوسط، لما لديه من إمكانات وقدرات هائلة، أبرزها الجمع بين القوة البدنية والتقنيات العالية، بجانب نعمة الطول الفارع التي تساعده كثيرا في الضربات الرأسية وتعطيه أفضلية على المدافعين وحراس المرمى في الحوارات الفضائية.

وحال صدقت هذه الأنباء، سيكون مستقبل هجوم نادي مارسيليا، أحدث الوجوه المنضمة إلى منتخبات المغرب للفئات السنية والمنتخب الأول مستقبليا، من أبناء المهاجرين وأصحاب الجنسية المزدوجة، استكمالا للسياسة التي يتبعها رئيس المنظومة الكروية في البلاد السيد فوزي لقجع، مرتكزة على فكرة استقطاب ألمع وأفضل الجواهر والمواهب التي ترعرعت في أفضل الأكاديميات الأوروبية، لعل أشهرهم على الإطلاق نجم ريال مدريد براهيم دياز، بعد مع معركة شعواء مع منتخب مسقط رأسه الإسباني، وآخرهم لاعب منتخب النرويج سابقا والمحترف في صفوف نادي ليل أسامة الصحراوي وقائمة أخرى عريضة.