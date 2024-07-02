بعد تألقه في اليورو.. برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم إسبانيا

مدريد: ذكرت عدة تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة، يكثف من جهوده من أجل التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني نيكو وليامز من أتلتيك بلباو.

ووفقا لصحيفة “سبورت” فإن إدارة النادي والمدير الفني الجديد للفريق هانزي فليك يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح والبالغ من العمر 21 عاما.

ولكن، مازال برشلونة يعاني من مشاكل مالية، كما أن وليامز وقّع لتوه عقدا مع بلباو يمتد حتى 2027 في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويقال إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 60 مليون يورو (64 مليون دولار).

وقال اللاعب مؤخرا لمحطة “تي.في.إي” التلفزيونية: “مددت عقدي لتوّي مع أتلتيك، أشعر براحة شديدة هنا. أنا سعيد للغاية”.

وأضاف: “يساورني شعور غريب عندما تسألني بشأن مستقبلي”.

وكان لامين يامال (16 عاما) زميل وليامز في المنتخب الإسباني، قد أوضح من قبل أنه سيحب أن يتشارك غرفة خلع الملابس في برشلونة مع صديقه.

وذكرت تقارير إعلامية أن نادي تشيلسي مهتم بضم وليامز، الذي تألق في بطولة أمم أوروبا حتى الآن.

يذكر أن المنتخب الإسباني فاز بمبارياته الأربعة بالبطولة حتى الآن، وذلك قبل مواجهة المنتخب الألماني في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

(د ب أ)