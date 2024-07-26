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بعد “تأهيلها نفسياً”.. شيرين عبد الوهاب تتخذ خطوة جديدة

26 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: استطاعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الخروج من الحالة النفسية السيئة التي عانتها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، حيث كشفت مصادر مقرّبة منها أنها بدأت في الفترة الأخيرة العودة إلى حياتها الطبيعية.

وأكدت المصادر في تصريحات صحافية أن شيرين عبد الوهاب بدأت الخطوات الأولى لاستعادة حيويتها حتى تتمكن من العودة إلى نشاطها الفني، حيث إنها باتت تتردّد على إحدى صالات الجيم، من أجل التأهيل النفسي وممارسة الرياضة، كما تتبع نظاماً غذائياً لخسارة الوزن الزائد قبل أن تلتقي بجمهورها الذي اعتاد أن يراها في أبهى صورة، وأنها تخطّت أزمتها مع طليقها، وتشهد حالتها الصحية والنفسية تحسناً كبيراً، بحسب مجلة لها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصدرت بياناً صحافياً أعلنت من خلاله اعتذارها لجمهورها في لبنان عن عدم تمكّنها من إحياء حفل كان مقرراً موعده مساء السبت 20 تموز (يوليو)، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

وقدّمت شيرين من خلال البيان الذي نشرته الشركة المنظّمة للحفل اعتذاراً لجميع محبيها والذين اشتروا تذاكر الحفل، آملةً منهم تفهّم أسباب الإلغاء، وواعدةً إياهم بإقامة هذا الحفل بمجرد زوال الأسباب الخارجة عن إرادتها.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 26, 2024 الساعة 10:13 ص

    هه من شب على شيء شاب عليه ولا يستقيم الظل والعود أعوج 😌

    رد

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