بعد تبديد إشاعات التطبيع.. توافق سياسي تام بين الجزائر وتونس وتحديد مجالات جديدة للتعاون

الجزائر- “القدس العربي”:

أكدت الجزائر وتونس، توافقهما السياسي والدبلوماسي بخصوص التعامل مع القضايا الإقليمية في المنطقة، مع الرغبة في إعطاء دفع جديد للعلاقات على المستوى الاقتصادي، بعد تحديد مجالات جديدة للتعاون تستهدف رفع التبادل البيني بين البلدين.

جولات حوار ولقاءات مكثفة بين المسؤولين على أعلى مستوى والفاعلين في الحقل الاقتصادي، شهدتها الجزائر العاصمة بمناسبة الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية- التونسية للتعاون الثنائي، والتي تجري بحضور رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، ووزير الخارجية نبيل عمار، وعدد من وزراء القطاعات الاقتصادية في تونس ورجال الأعمال.

وفي اجتماع موسّع ترأسه وزيرا الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي نبيل عمار، أكد الطرفان على أن العلاقات السياسية بين البلدين “ممتازة”، وتحتاج لمزيد من التعاون لا سيما على المستوى الاقتصادي، لمواجهة التحديات التي يفرضها تزايد بؤر التوترات والأزمات والصراعات في الجوار المباشر.

وأوضح عطاف أن الطابع الخاص للعلاقات بين البلدين “يتمثل بكل جلاء فيما شهدته أواصر التفاعل والتبادل بين بلدينا من حركية غير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية التي أضفى خلالها الرئيسان عبد المجيد تبون وقيس سعيد بعداً استراتيجياً على مضمون العلاقات الجزائرية- التونسية الشاملة”.

وأشاد عطاف بتوجه البلدين نحو “تحديد ميادين جديدة للتعاون الثنائي وبدء الانتفاع من مكمونها الزاخر، لا سيما فيما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية واستكشاف وإنتاج المحروقات، وترقية السياحة الصحراوية، وكذا استغلال الموارد المائية الجوفية المشتركة”، وهي مجالات تضاف لميادين التعاون التقليدية التي تشمل جل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.

وفي المجال السياسي، أبرز عطاف توافق مواقف البلدين وما تعكسه من حكمة ورجاحة أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الأوضاع في محيطنا الإقليمي، والتي تؤكد على أهمية مواصلة وتعزيز التنسيق البيني، وعلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها أمام التحديات التي يفرضها تزايد وامتداد وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات في جوارنا المباشر.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، أن العلاقات بين الجزائر وتونس على المستوى السياسي “ممتازة”، داعيا لضرورة تقويتها في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي، من خلال “تحقيق الشراكة بين البلدين وخلق الثروة التي يجب أن تخدم مصلحة البلدين والشعبين، لا سيما وأن لديهما الإمكانيات اللازمة لتحديد نقاط القوة وخلق المناخ المناسب للتعاون”.

وشدد الوزير على ضرورة العمل من أجل إبراز للعالم بأن هذه العلاقة الجزائرية التونسية “متينة وبناءة ودائمة”، معربا عن شكره للجزائر على وقوفها الى جانب تونس في هذه “الفترة الصعبة” التي يمر بها الاقتصاد التونسي، وهو موقف “له معنى كبير”، على حد قوله.

وفي لقاء آخر بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي، الذي أشرف عليه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رفقة رئيس الحكومة التونسي، أحمد الحشاني، تم التأكيد على أن الدورة الحالية ستمسح بانطلاقة جديدة للشراكة بين البلدين في عدة مجالات.

وعبّر بن عبد الرحمن عن قناعته الراسخة والمشتركة مع نظيره التونسي بأن “هذا المنتدى سيكون بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين”.

ولفت إلى أن الجزائر تعتبر على الصعيد التجاري، أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي، مبرزا ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بـ54% في القطاعات خارج المحروقات “وهو رقم مرشح للارتفاع في الأشهر والسنوات القادمة بفعل الجهود التي نتطلع سويا إلى بذلها لتنسيق السياسات وتذليل العقبات وإزالة الصعوبات، أيا كان طابعها”.

نبيل عمار: العلاقات بين الجزائر وتونس على المستوى السياسي “ممتازة”، ومن الضروري تقويتها في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي

ولن يتم تحقيق هذا الهدف، حسب الوزير الأول، إلا من خلال ربط شراكات مربحة للطرفين، في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين، على غرار الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة بمختلف شعبها، والفلاحة، ومواد البناء، والمنتوجات الصيدلانية، والعتاد الطبي، والبيئة وإعادة تدوير النفايات والمناولة وغيرها من الميادين.

وعلى الصعيد الاستثماري، تحدث الوزير الأول الجزائري عن 42 مشروعا استثماريا تونسيا مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38 منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14 مليار دينار ما يعادل 100 مليون دولار.

من جانبه، وصف رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، العلاقات الجزائرية التونسية بـ”النموذجية” و”التاريخية”، مجددا بالمناسبة الدعوة إلى ضرورة الأسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي حتى يتسنى له عقد اولى اجتماعاته قبل نهاية السنة الجارية. كما أعرب عن تطلعه إلى عقد الاجتماع الفني لفريق العمل الجزائري التونسي لدراسة إقامة منطقة حرة على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين.

واعتبر الحشاني أن “التغيرات الدولية بيّنت أنه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا وتعزيز عملنا المشترك من أجل بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة”، مبرزا في السياق أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المعتمدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، “من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة لرجال الأعمال من البلدين لإقامة شراكات فاعلة في كل المجالات”.

ويأتي هذا الزخم الجديد في العلاقات بعد فترة توجس قصيرة خلال الأشهر الأخيرة، بعد إطلاق سياسيين في الجزائر، أبرزهم عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، تحذيرات من إمكانية التحاق تونس بركب التطبيع بضغط من الإمارات، وهو ما تم تناوله أيضا في عدة مقالات صحافية في الجزائر صبّت في هذا الاتجاه.

وبالنظر لحساسية هذا الموضوع بالنسبة للجزائر التي تعتبر الوجود الصهيوني في المنطقة بمثابة تهديد لأمنها القومي، بادرت تونس لنفي صحة هذه الأخبار، حيث تنقل وزير الخارجية نبيل عمار بصفته مبعوثا شخصيا للرئيس التونسي قيس سعيد، منتصف شهر أغسطس والتقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسلما إياه رسالة من نظيره التونسي حول هذا الموضوع.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية الجزائري بمناسبة عرض المبادرة الجزائرية في النيجر نهاية شهر أغسطس، أبرز عطاف أن الرسالة التي حملها نظيره التونسي نبيل عمار إلى الرئيس عبد المجيد تبون، فنّد فيها الرئيس قيس سعيد تفنيدا قاطعا أي خطوة لتونس باتجاه التطبيع. وأضاف وزير الخارجية أن نظيره التونسي أبلغه أن بلاده تحضر لقانون يجعل التطبيع في دائرة الخيانة العظمى في البلاد.