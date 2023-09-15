بعد تبرع الملك بمليار درهم: المغاربة يتطلعون إلى مساهمات الوزراء والبرلمانيين وكبار المقاولين ويستحضرون قوافل الأحزاب خلال الانتخابات

الرباط ـ «القدس العربي»: بعدما قرر العاهل محمد السادس التبرع بمليار درهم مغربي (105.2 مليون دولار أمريكي) للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز يوم الجمعة الماضي، طفا على السطح لدى الرأي العام المحلي سؤال عريض، هو: هل قدّم عزيز أخنوش وحكومته وأغلبيته الحزبية دعمًا ما للصندوق المخصص لإدارة هذه الأزمة الطبيعية؟

ويستمد هذا السؤال وجاهته من كون أغلب الأطياف المشكّلة للحكومة هي نتيجة تحالف المال والسياسة وممارسة العمل الاقتصادي. وبالتالي، كان ينتظر أن يُعلَن عن مساهمات أعضاء الحكومة ومن قياديي أحزابها الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة) في العمل التضامني، لإعطاء المثل والقدوة لباقي المواطنين؛ كما يردد مراقبون.

وجاء الجواب عقب اجتماع حكومة أخنوش الخميس، حيث أُعْلِنَ أنه تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد. ولكن، هل سيُساهم أيضًا المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) باسم المقاولات الاقتصادية الكبرى التي يتولون تسييرها أو يوجدون في مجالس إدارتها؟ سؤال لم يجد له جوابًا حتى الآن.

الاقتطاع إجباري؟

الحكومة المغربية قررت كذلك أن يساهم الموظفون والعاملون في المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، براتب يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، تقتطع المساهمة من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

وسارع مدوّنون إلى انتقاد إلزامية اقتطاع المساهمات من رواتب الموظفين، مؤكدين أنه كان الأفضل ترك حرية الاختيار لهم، من منطلق أن المغاربة جُبلوا على التضامن فيما بينهم خلال المحن والأزمات، وكتب أحدهم تدوينة جاء فيها: “أسهل الطرق هي الاقتطاع. الموظف حائط قصير، أما الديناصورات السمينة فيصعب جداً الوصول إليها”. وعلق آخر بالقول: “مرحباً بالمساهمة التضامنية، ليس بالاقتطاع، لأن التضامن اختياري، وكل حسب إمكانياته وظروفه، أما الاقتطاع فهو إجباري. ثم إن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ساهمت من الاقتطاعات الشهرية لرجال ونساء التعليم”. وختم المدون تعليقه قائلاً “مربط الفرس هو: أين الشفافية والمحاسبة والتقارير المالية والأدبية؟ أظن أن زلزل الحسيمة وجائحة كورونا ليسا بعيدين”.

على صعيد آخر، استحضرت تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي قافلات بعض الأحزاب الكبرى التي كانت تجوب المناطق الريفية والجبلية خلال انتخابات 2021، وتترجى المواطنين البسطاء أن يصوتوا على مرشحيها. ولكنها ما إن صعدت إلى البرلمان والحكومة حتى قطعت صلتها بتلك المناطق المهمّشة. ونشر البعض صورًا لأحد الأحزاب الحكومية وهي تستعمل شاحنات وحافلات للوصول إلى الأرياف والجبال.

في الاتجاه نفسه، انتقد الكاتب والإعلامي محمد دخاي، مؤسسة “جود” للتنمية التابعة لحزب رئيس الحكومة “التجمع الوطني للأحرار” قائلاً إنها “وصلت إلى أقصى الجبال في الانتخابات باسم الإحسان، ووزعت آلافاً من القفف، أين اختفت اليوم؟ وهل هي رسالة أن الحزب سيتقهقر في الانتخابات المقبلة بعد أن لعب دور الكومبارس ما بعد الحكومة الملتحية؟”، في إشارة إلى المرحلة التي تلت رئاسة حزب “العدالة والتنمية” للحكومة.

واستمراراً للمبادرات التضامنية على مستوى القصر الملكي، ترأس العاهل المغربي محمد السادس، أول أمس الخميس في الرباط، اجتماع عمل خُصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز. وأفاد بيان للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للإجراءات الهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصاً من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وأوضح البيان أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تتعلق بنحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة. كما تشمل مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصاً من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. وستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم (2924 دولاراً أمريكياً) للأسر المعنية. وفي هذا الصدد، أثار العاهل المغربي انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج أيضًا في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (13645 دولاراً) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (7795 دولاراً) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. كما شدد ملك المغرب على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات (كتاب التزامات) وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة، الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

وجدد العاهل المغربي التأكيد على ضرورة أن تكون الاستجابة قوية وسريعة واستباقية مع احترام كرامة أهالي المناطق المنكوبة وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. مؤكداً أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضاً إطلاق برنامج مدروس ومندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج ذا الأبعاد المتعددة سيعبئ أساساً الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضاً مفتوحاً للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك والتي جدد لها الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة من لدن المملكة المغربية.

وتطرقت جلسة العمل أيضاً إلى التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأَضْحَوْا بدون موارد. ومن ثم أعطى العاهل المغربي أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة. وبهدف انتشالهم من المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى الملك أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

فتح طرق مقطوعة

وأفادت وزارة التجهيز والماء بأن فرق التدخل المعبأة من طرفها قد تمكنت من فتح الطرق التي كانت مقطوعة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب.

وأكدت استعادة حركة السير العادية بالمقطع الطرقي الرابط بين “إيغيل” و”أركي” في الطريق الإقليمية رقم 2036، وبالتالي فإن جميع الطرق قد تم فتحها. واستعرضت الوزارة في بيان اطلعت عليه “القدس العربي” تفاصيل وبيانات الطرق التي فتحها بتدخل من فرقها، وبلغ مجموع الكيلومترات 459، مؤكدة أن عدد الطرق المقطوعة حالياً هو صفر، وقد جرى فتح طريق وطنية واحدة، وخمس طرق جهوية و14 طريقاً إقليمية. وإلى جانب الطريق الوطنية والأخرى الجهوية والإقليمية، أكدت الوزارة أنه تم فتح مجموعة من الطرق غير المصنفة المقطوعة للوصول إلى القرى المعزولة، وأشارت إلى أن الأشغال ما زالت متواصلة لفتح طرق أخرى غير مصنفة.